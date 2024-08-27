В фильм про группу "Звери" войдут кадры с реального концерта

Кинокомпания "Наше кино" совместно с онлайн-кинотеатром Okko работают над созданием художественного фильма "Всё, что тебя касается". Режиссёром картины стал Александр Войтинский, известный по фильмам "По щучьему велению", "Призрак" и являющийся давним другом группы "Звери".
Сюжет фильма основан на вымышленной истории, но она могла бы произойти и в реальной жизни. Главная героиня Маша, которой 16 лет, никогда не знала своего отца, но она знает, что её родители познакомились на концерте группы "Звери". Вооружившись лишь предстоящим концертом группы в "Лужниках" и надеждой на долгожданную встречу, Маша решает найти своего отца.
В фильме также примут участие музыканты группы "Звери", а бессменный лидер коллектива Рома Зверь выступит в качестве продюсера и композитора. Продюсерская команда также включает в себя Василия Ровенского ("Новогодний шеф") и Максима Рогальского ("Летучий корабль").
Съёмки фильма проходят в Москве и Подмосковье, включая уникальные кадры, снятые на настоящем концерте группы "Звери" в "Лужниках", где собралось более 45 тысяч зрителей. Продюсер проекта Максим Рогальский подчеркнул, что зрителей ожидает удивительная и трогательная история, полная разнообразных эмоций.
Александр Войтинский рассказал, что "Всё, что тебя касается" можно рассматривать как продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы "Звери", но на совершенно новом уровне.
В главных ролях снялись Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Лянка Грыу и другие талантливые актёры. Премьера фильма ожидается в 2025 году, он будет представлять собой приключенческую драмеди.
Фото: From Wikimedia Commons/ Kerrin Key (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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