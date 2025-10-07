Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Г. Звенигород Московской обл. Саввино-Сторожевский монастырь
Г. Звенигород Московской обл. Саввино-Сторожевский монастырь
© commons.wikimedia.org by Храмы и монастыри is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:38

Русская Швейцария под боком у Москвы: почему в Звенигороде хочется остаться

Звенигород: достопримечательности древнего подмосковного города и его история

Всего в пятидесяти километрах от шумной столицы лежит Звенигород — небольшой, тихий и удивительно живописный городок, который называют "русской Швейцарией". Он сохранил свой облик почти без изменений за последние два столетия: узкие улочки, белокаменные храмы, старинные усадьбы и неторопливый ритм жизни создают особую атмосферу уюта и покоя.

Здесь всё дышит историей — от древних валов старого кремля до колокольного звона над рекой Москвой. В этом городе время будто замедляется, позволяя насладиться чистым воздухом, природой и очарованием русской старины.

История города

Звенигород — один из древнейших городов Подмосковья, почти ровесник Москвы. Первое письменное упоминание о нём относится к XIII веку, когда князь Иван Калита завещал эти земли своему сыну Дмитрию. Однако, по преданию, ещё в XII столетии здесь существовало поселение, основанное Юрием Долгоруким.

Во времена князя Дмитрия Донского город укрепили: появился кремль, получивший название Городок, ставший историческим центром. Его сын, Юрий Звенигородский, заложил здесь мощные укрепления и построил Успенский собор - выдающийся памятник раннемосковского зодчества. Считается, что росписи внутри принадлежат кисти великого Андрея Рублёва.

Звенигород прошёл через множество испытаний — от нашествий татаро-монгольских войск до смутных времён XVII века, но сумел сохранить свою самобытность. В XVIII столетии торговая жизнь постепенно угасла, и город превратился в курортную жемчужину Подмосковья.

Знатные семьи строили здесь усадьбы, устраивали прогулочные парки и набережные. До наших дней Звенигород сохранил очарование старого купеческого города — неторопливого, зелёного и гостеприимного.

Достопримечательности Звенигорода

Успенский собор на Городке

Главная святыня города — белокаменный Успенский собор XIV века, уникальный памятник архитектуры и духовности. Внутри — древние фрески, предположительно выполненные Андреем Рублёвым. Собор стоит на высоком холме, и его колокольный звон разносится далеко по окрестностям.

Храмы и монастыри

В Звенигороде сохранилось немало церквей разных эпох:

  • Вознесенский храм XVI века — с аккуратными башенками и строгими линиями,
  • Александро-Невский храм, где хранятся мощи великомучеников,
  • Саввинский скит, построенный на месте пещеры святого Саввы, ныне восстанавливается.

Но главная святыня — Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 1398 году преподобным Саввой Сторожевским, учеником Сергия Радонежского. Обитель была одной из первых в России, получивших звание лавры. Её золотые купола и расписные фасады видны издалека, а атмосфера тишины и благодати делает это место центром духовного паломничества.

Музеи и культурные центры

Звенигород — не только древний, но и удивительно "домашний" город с оригинальными музеями.

  • Культурный центр Любови Орловой хранит память о знаменитой актрисе, уроженке Звенигорода. В музее можно увидеть личные вещи Орловой и посмотреть документальный фильм о её жизни.
  • Музей русского десерта - настоящий праздник для сладкоежек. Здесь готовят варенье, пастилу и медовые пряники по старинным рецептам, а дегустация превращается в небольшое путешествие во времени.
  • В окрестностях города, в пяти километрах, расположен дом-музей Михаила Пришвина. Прогуливаясь по его яблоневому саду и липовой аллее, можно заглянуть в уютный дом писателя, где бережно сохранены интерьер и старый "Москвич" в гараже.

Природа и прогулки

Окрестности Звенигорода поражают красотой — холмы, леса и долины реки Москвы создают идеальные пейзажи для прогулок и фотосессий. Весной здесь пахнет черёмухой, летом всё утопает в зелени, а осенью город становится золотым, как старинная икона.

На набережной приятно прогуливаться вечером, слушая звон колоколов и шум реки.

Что привезти из Звенигорода

В сувенирных лавках рядом с храмами и музеями можно найти множество подарков, отражающих дух города:

  • расписные колокольчики, символ Звенигорода,
  • керамические тарелки и вазы ручной работы,
  • самовары и фигурки в народных костюмах,
  • иконы и серебряные крестики для верующих.

Любители сладостей непременно оценят одуванчиковое варенье, душистый мёд и сладости из Музея русского десерта.

Почему стоит поехать в Звенигород

Звенигород — это сочетание древней истории и природного спокойствия. Он сохранил атмосферу XIX века, когда сюда приезжали отдыхать писатели, художники и купцы. Сегодня это идеальное направление для тех, кто хочет ненадолго вырваться из московской суеты, вдохнуть чистый воздух и прикоснуться к подлинной русской культуре.

Приезжая сюда, вы словно попадаете в иллюстрацию к старинной летописи — с белыми соборами, деревянными домами, ароматом липовых аллей и неспешным течением жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Египте введут единый прейскурант на медицинские услуги для туристов на курортах Красного моря вчера в 23:27
Теперь турист не заплатит "за вид": в Египте вводят честные цены на лечение

Египет готовится ввести единые расценки на лечение в Хургаде и других курортных городах. Что изменится для туристов и как будет работать новая система — разбираемся подробно.

Читать полностью » Российские операторы предложили Минцифры упростить выдачу сим-карт иностранцам вчера в 22:27
Пять шагов, чтобы не купить сим-карту: как Россия отпугивает туристов от связи

Российские операторы хотят упростить иностранцам покупку сим-карт. Зачем нужна реформа и как она изменит рынок связи для туристов — разбираемся подробно.

Читать полностью » Туристы из Белоруссии получили полугодовой запрет на въезд в Шенген из-за просроченной визы вчера в 21:18
"Останемся на денёк" — и полгода без Европы: тур, который стоил слишком дорого

Белорусские туристы после отдыха в Греции оказались в изоляторе на польской границе. Что пошло не так и как не повторить их ошибку — разбираемся подробно.

Читать полностью » Персонал напугал туристов слухами о протестах в Анталье, но митингов в Коньяалты не было вчера в 20:27
Шок в Анталье: туристам сказали "опасно", но кафе работали, а дети играли в парке

Российские туристы запаниковали после слухов о «беспорядках» в Анталье. Мы выяснили, что на самом деле происходит в районе пляжа Коньяалты и стоит ли переживать отдыхающим.

Читать полностью » Почти половина российских туристов планирует путешествие в Китай — данные опроса вчера в 19:14
От Харбина до Шанхая: как составить маршрут по Китаю и не выгореть

Россияне активно планируют поездки в Китай без визы. Кто-то хочет увидеть Пекин и Харбин, другие — горы Чжанцзяцзе и пляжи Санья. Но сколько стоит мечта?

Читать полностью » Единая транспортная карта Istanbulkart действует на метро, автобусах, трамваях и паромах вчера в 18:04
Как сэкономить время и деньги в Турции: гид по транспорту без туристических ловушек

Узнайте, как сэкономить время и деньги, перемещаясь по Турции! Откройте для себя преимущества метро, автобусов, паромов и скоростных поездов. Советы и лайфхаки для туристов.

Читать полностью » В Абу-Даби расположен Лувр под куполом из 7850 металлических звёзд — первый музей такого типа в мире вчера в 17:53
Футуризм под песком: что скрывает город, выросший из ничего

Абу-Даби раскрывает свои тайны! Узнайте о культурном ренессансе, уникальных достопримечательностях и лучших способах насладиться отдыхом в столице ОАЭ. Откройте для себя Абу-Даби!

Читать полностью » В Пизе открылся музей с оригиналами скульптур Джованни Пизано вчера в 16:48
Пиза — не только башня: город, который однажды правил морями

Пиза — это не только наклонная башня. Узнайте, какие уникальные места и гастрономические изыски ждут вас в этом итальянском городе.

Читать полностью »

Новости
Еда
Курица в духовке целиком сохраняет сочность благодаря правильному температурному режиму
Еда
Запеканка из курицы с баклажанами и помидорами в духовке получается сочной и ароматной
Еда
Грудинка в рукаве в духовке сохраняет сочность при запекании
Спорт и фитнес
Эффективность растяжки: как избежать травм и улучшить спортивные показатели
Дом
Что такое умный дом: как работает система и что входит в комплект
Садоводство
Осенью герань желтеет из-за нехватки света: специалисты советуют использовать фитолампы
Красота и здоровье
Врач Зарема Тен рассказала, чем полезны сливы и кому их нельзя есть в избытке
Авто и мото
Ассоциация автосервисов: хранить колёса у батарей категорически запрещено
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet