Зимой будет приятно открыть баночку: салат из кабачков, огурцов и сладкого перца с корейской приправой

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусного и оригинального салата из кабачков по-корейски, который станет отличным дополнением к зимним запасам вашей кладовой. Этот салат готовится с огурцами и помидорами, что придаёт ему особую свежесть и аромат. Попробуйте приготовить этот салат и наслаждайтесь его вкусом в холодные зимние дни!
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков;
- 10 огурцов;
- 5-6 помидоров;
- 3 моркови;
- 3 сладких перца;
- 1 головка чеснока;
- 1 упаковка приправы для корейской моркови;
- 0,5 стакана уксуса (6%);
- 0,5 стакана подсолнечного масла;
- 0,5 стакана сахара;
- 1 столовая ложка соли.
Приготовление
- Помойте и почистите кабачки, натрите их на тёрке для корейской моркови.
- Натрите морковь.
- Огурцы нарежьте соломкой или тоже натрите на тёрке.
- Помидоры нарежьте соломкой.
- Перец также нарежьте соломкой.
- Чеснок выдавите через пресс или натрите на мелкой тёрке.
- Перемешайте все овощи.
- Добавьте приправу для корейской моркови и перемешайте руками. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов.
- Сделайте маринад из уксуса, растительного масла, сахара и соли. Перемешайте до полного растворения.
- Залейте салат полученным маринадом и перемешайте.
- Разложите корейский салат по стерильным банкам, прикройте крышками.
- Стерилизуйте банки объёмом 1 литр в течение 30-40 минут.
- Закройте банки под ключ или винтовыми крышками.
- Храните салат в холодильнике или погребе.
Этот салат также можно есть сразу, без стерилизации.
Фото: commons.wikimedia.org/Jagisnowjughead (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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