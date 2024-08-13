Зимой будет приятно открыть баночку: салат из кабачков, огурцов и сладкого перца с корейской приправой

Салат из кабачков, перцев и огурцов с корейской приправой на зиму: заготовка с "изюминкой"

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусного и оригинального салата из кабачков по-корейски, который станет отличным дополнением к зимним запасам вашей кладовой. Этот салат готовится с огурцами и помидорами, что придаёт ему особую свежесть и аромат. Попробуйте приготовить этот салат и наслаждайтесь его вкусом в холодные зимние дни!

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

10 огурцов;

5-6 помидоров;

3 моркови;

3 сладких перца;

1 головка чеснока;

1 упаковка приправы для корейской моркови;

0,5 стакана уксуса (6%);

0,5 стакана подсолнечного масла;

0,5 стакана сахара;

1 столовая ложка соли.

Приготовление

Помойте и почистите кабачки, натрите их на тёрке для корейской моркови. Натрите морковь. Огурцы нарежьте соломкой или тоже натрите на тёрке. Помидоры нарежьте соломкой. Перец также нарежьте соломкой. Чеснок выдавите через пресс или натрите на мелкой тёрке. Перемешайте все овощи. Добавьте приправу для корейской моркови и перемешайте руками. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов. Сделайте маринад из уксуса, растительного масла, сахара и соли. Перемешайте до полного растворения. Залейте салат полученным маринадом и перемешайте. Разложите корейский салат по стерильным банкам, прикройте крышками. Стерилизуйте банки объёмом 1 литр в течение 30-40 минут. Закройте банки под ключ или винтовыми крышками. Храните салат в холодильнике или погребе.

Этот салат также можно есть сразу, без стерилизации.

Фото: commons.wikimedia.org/Jagisnowjughead (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)