Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Кабачки с яйцами и сыром: готовятся просто и быстро на сковороде под крышкой
  1. Главная
  2. Еда
  • Опубликована сегодня в 5:11

Кабачки с яйцами и сыром: аппетитная горячая закуска под румяной сырной корочкой

Кабачки с яйцами и сыром: готовятся просто и быстро на сковороде под крышкой

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусного и сытного блюда — кабачков с яйцами и сыром. Это идеальное сочетание овощей, яиц и нежного сыра станет отличным обедом или ужином для всей семьи.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 250 г кабачков,
  • 2 яйца,
  • 50 г сыра,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 2 ст. л. крахмала,
  • 40 г сливочного масла,
  • укроп — по вкусу,
  • соль, перец — по вкусу.

Чтобы приготовить кабачки с яйцами и сыром, следуйте этим шагам:

  1. Почистите кабачки и нарежьте их брусочками. Посолите и поперчите.
  2. Обваляйте кабачки в крахмале.
  3. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и выложите туда кабачки. Посыпьте натёртым чесноком.
  4. Обжарьте кабачки до золотистой корочки.
  5. Взбейте яйца и залейте ими кабачки. Посолите и посыпьте укропом.
  6. Выложите сверху пластины сыра и посыпьте оставшимся укропом.
  7. Готовьте кабачки под крышкой 3-4 минуты.

Фото:commons.wikimedia.org/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

Мир

Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе

Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

Читать полностью
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе

ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.

Читать полностью

Общество

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

﻿Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.

Читать полностью
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью

Новости