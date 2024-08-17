Кабачки с яйцами и сыром: аппетитная горячая закуска под румяной сырной корочкой

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусного и сытного блюда — кабачков с яйцами и сыром. Это идеальное сочетание овощей, яиц и нежного сыра станет отличным обедом или ужином для всей семьи.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 250 г кабачков,
- 2 яйца,
- 50 г сыра,
- 1 зубчик чеснока,
- 2 ст. л. крахмала,
- 40 г сливочного масла,
- укроп — по вкусу,
- соль, перец — по вкусу.
Чтобы приготовить кабачки с яйцами и сыром, следуйте этим шагам:
- Почистите кабачки и нарежьте их брусочками. Посолите и поперчите.
- Обваляйте кабачки в крахмале.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом и выложите туда кабачки. Посыпьте натёртым чесноком.
- Обжарьте кабачки до золотистой корочки.
- Взбейте яйца и залейте ими кабачки. Посолите и посыпьте укропом.
- Выложите сверху пластины сыра и посыпьте оставшимся укропом.
- Готовьте кабачки под крышкой 3-4 минуты.
Фото:commons.wikimedia.org/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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