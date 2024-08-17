Кабачки с яйцами и сыром: аппетитная горячая закуска под румяной сырной корочкой

Кабачки с яйцами и сыром: готовятся просто и быстро на сковороде под крышкой

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусного и сытного блюда — кабачков с яйцами и сыром. Это идеальное сочетание овощей, яиц и нежного сыра станет отличным обедом или ужином для всей семьи.

Ингредиенты (на 2 порции):

250 г кабачков,

2 яйца,

50 г сыра,

1 зубчик чеснока,

2 ст. л. крахмала,

40 г сливочного масла,

укроп — по вкусу,

соль, перец — по вкусу.

Чтобы приготовить кабачки с яйцами и сыром, следуйте этим шагам:

Почистите кабачки и нарежьте их брусочками. Посолите и поперчите. Обваляйте кабачки в крахмале. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и выложите туда кабачки. Посыпьте натёртым чесноком. Обжарьте кабачки до золотистой корочки. Взбейте яйца и залейте ими кабачки. Посолите и посыпьте укропом. Выложите сверху пластины сыра и посыпьте оставшимся укропом. Готовьте кабачки под крышкой 3-4 минуты.

Фото:commons.wikimedia.org/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)