Цукини в белковом кляре: эта аппетитная закуска отлично идёт с любимым соусом

Цукини, запечённые в белковом кляре: горячая закуска, которая готовится всего за полчаса

Подавайте с любимым соусом, например тайским остро-сладким или сметанным (сметана, чеснок и оливковое масло).

Цукини, запечённые в белковом кляре, — это вкусное и полезное блюдо, которое готовится всего за 30 минут.

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