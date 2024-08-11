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Цукини, запечённые в белковом кляре: горячая закуска, которая готовится всего за полчаса
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  • Опубликована сегодня в 5:09

Цукини в белковом кляре: эта аппетитная закуска отлично идёт с любимым соусом

Цукини, запечённые в белковом кляре: горячая закуска, которая готовится всего за полчаса

Цукини, запечённые в белковом кляре, — это вкусное и полезное блюдо, которое готовится всего за 30 минут.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 небольших цукини или кабачка;
  • 1 яичный белок;
  • соль и перец по вкусу;
  • 200 г панировочных сухарей (можно добавить тёртый твёрдый сыр, например пармезан).

Приготовление:

  1. Нарежьте цукини небольшими кусочками.
  2. Взбейте яичный белок с солью и перцем.
  3. Обмакните цукини в белок, затем обваляйте в панировочных сухарях (или смеси сухарей с тёртым сыром).
  4. Выложите цукини на противень и отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут или до готовности.

Подавайте с любимым соусом, например тайским остро-сладким или сметанным (сметана, чеснок и оливковое масло).

Фото: commons.wikimedia.org/ Jeremy Keith (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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