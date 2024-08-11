Цукини в белковом кляре: эта аппетитная закуска отлично идёт с любимым соусом

Цукини, запечённые в белковом кляре, — это вкусное и полезное блюдо, которое готовится всего за 30 минут.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 небольших цукини или кабачка;
- 1 яичный белок;
- соль и перец по вкусу;
- 200 г панировочных сухарей (можно добавить тёртый твёрдый сыр, например пармезан).
Приготовление:
- Нарежьте цукини небольшими кусочками.
- Взбейте яичный белок с солью и перцем.
- Обмакните цукини в белок, затем обваляйте в панировочных сухарях (или смеси сухарей с тёртым сыром).
- Выложите цукини на противень и отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут или до готовности.
Подавайте с любимым соусом, например тайским остро-сладким или сметанным (сметана, чеснок и оливковое масло).
Фото: commons.wikimedia.org/ Jeremy Keith (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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