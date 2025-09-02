Кабачки, как грузди: заготовка, которая удивит зимой
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Можно ли держать кур на даче в России? Закон разрешает, но есть условия и риски. Разбираемся, что нужно учесть, чтобы избежать штрафов и конфликтов.Читать полностью » сегодня в 19:12
Сбор урожая яблок и груш в Амурской области: когда снимать плоды и какие хитрости помогут сохранить их сочность и вкус до весны?Читать полностью » сегодня в 19:09
Черемуха – украшение сада и источник полезных ягод. Но есть и скрытые риски! Узнайте о правильной посадке и уходе, чтобы избежать проблем и получить максимум пользы.Читать полностью » сегодня в 18:14
Опавшие листья — это не мусор, а ценный ресурс. Узнайте, как превратить их в удобрение и улучшить плодородие почвы без лишних затрат.Читать полностью » сегодня в 18:09
Узнайте о 5 популярных комнатных растениях, которые могут быть опасны для здоровья. Как защитить себя, детей и домашних животных от отравления и аллергии.Читать полностью » сегодня в 17:09
Сентябрь — это второе дыхание для садовода. Узнайте, какие растения стоит посадить в начале осени, чтобы они прижились и дали результат.Читать полностью » сегодня в 17:09
Узнайте, как использовать лимонный сок для орхидей! 3 простых способа подкормки, опрыскивания и протирания листьев, чтобы стимулировать рост и добиться пышного цветения.Читать полностью » сегодня в 16:18
Узнайте, как простые и безопасные народные средства помогают кабачкам плодоносить почти до холодов и при этом сохранять вкус и пользу овощей.Читать полностью »