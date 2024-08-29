Почему кабачки быстро портятся после сбора? Названы 4 главные ошибки

Многие огородники сталкиваются с проблемой быстрого порчи кабачков после уборки. Казалось бы, эти овощи отличаются отменной лежкостью, но при неправильном сборе урожая они быстро теряют свежесть и начинают гнить. Чтобы этого избежать, важно знать, каких ошибок при уборке кабачков категорически нельзя допускать.

Ошибка 1. Несвоевременный сбор

Первая и самая распространенная ошибка - несвоевременный сбор кабачков. Многие огородники ждут, когда плоды станут очень крупными, но это неправильно. Кабачки нужно срезать, когда они достигнут оптимального размера для данного сорта, но еще не перезрели.

Перезревшие кабачки с огрубевшей кожицей плохо хранятся и быстро теряют свои вкусовые качества. Поэтому следите за размером плодов и срезайте их своевременно.

Ошибка 2. Нарушение целостности

Неаккуратный сбор урожая, при котором повреждается кожица или плодоножка кабачков, также способствует их быстрой порче. Любые механические повреждения служат входными воротами для патогенной микрофлоры.

Срезайте кабачки острым ножом или секатором, стараясь сохранить плодоножку длиной 2-3 см. Не допускайте сдавливания и ударов плодов.

Ошибка 3. Неправильная обрезка

Многие огородники совершают ошибку, оставляя на срезанных кабачках длинные плодоножки. Это тоже может привести к быстрой порче овощей.

Обрезайте плодоножку как можно ближе к плоду, но не повреждая его. Это поможет избежать проникновения инфекции через срез.

Ошибка 4. Неправильное хранение

Неправильные условия хранения сразу после сбора также влияют на лежкость кабачков. Их нельзя складывать в полиэтиленовые пакеты - это спровоцирует гниение.

Храните кабачки в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Оптимальная температура - 10-12°С. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Соблюдая эти простые правила при сборе и хранении кабачков, вы сможете сохранить свежесть урожая на долгое время.

Фото: Ariel Palmon.