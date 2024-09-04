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Кабачковая намазка на хлеб: простая в приготовлении и очень вкусная
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Кабачковая намазка на хлеб: рецепт для идеального завтрака

Кабачковая намазка на хлеб: простая в приготовлении и очень вкусная

Кабачковая намазка на хлеб — идеальный вариант для завтрака. Она обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, приготовить блюдо довольно просто. Раскрываем рецепт намазки.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Произвольно нарезать кабачок и морковь.
  2. Промазать форму для запекания подсолнечным маслом. Положить в неё нарезанные кабачок и морковь. Посолить.
  3. Отправить овощи в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  4. Переложить морковь и кабачок в блендер. Добавить плавленый сыр. Взбить. Намазка готова!

Фото: freepik.com/freepik

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