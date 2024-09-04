Кабачковая намазка на хлеб: рецепт для идеального завтрака

Кабачковая намазка на хлеб — идеальный вариант для завтрака. Она обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, приготовить блюдо довольно просто. Раскрываем рецепт намазки.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Плавленый сыр — 200 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Произвольно нарезать кабачок и морковь.
- Промазать форму для запекания подсолнечным маслом. Положить в неё нарезанные кабачок и морковь. Посолить.
- Отправить овощи в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Переложить морковь и кабачок в блендер. Добавить плавленый сыр. Взбить. Намазка готова!
Фото: freepik.com/freepik
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