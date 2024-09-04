Кабачковая намазка на хлеб: рецепт для идеального завтрака

Кабачковая намазка на хлеб: простая в приготовлении и очень вкусная

Кабачковая намазка на хлеб — идеальный вариант для завтрака. Она обладает прекрасными вкусовыми качествами. Кроме того, приготовить блюдо довольно просто. Раскрываем рецепт намазки.

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