Почему кабачки гниют на грядке? Как избежать этой проблемы и сохранить урожай
Кабачки — это одни из самых неприхотливых овощей, но даже они подвержены гниению на грядке. Чем это может быть вызвано и как предупредить проблему, рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова.
Причины гниения кабачков
Кабачки могут начать гнить по нескольким причинам, и это часто связано с неправильным уходом. Например, если на кусте одновременно развивается слишком много плодов, растению не хватает ресурсов для их поддержания. Самойлова советует собирать урожай вовремя и не допускать перерастания кабачков.
Погодные условия и вредители
Холодная и дождливая погода также способствуют развитию гнилей. Чтобы защитить плоды от сырости и переохлаждения, рекомендуется подкладывать под них доски, а также удалять нижние листья для улучшения вентиляции. Одним из главных вредителей, влияющих на кабачки, являются слизни. Эти паразиты повреждают завязи, принося инфекцию. Для борьбы с ними можно использовать табачную пыль, золу и горчичный порошок.
Как правильно ухаживать за кабачками
Проведение подкормок: Дефицит микроэлементов также может привести к проблемам. Важно проводить регулярные подкормки, чтобы поддерживать здоровье растения.
Правильная посадка: При плотной посадке кабачков листья затеняют друг друга, что мешает циркуляции воздуха. Прореживание листвы поможет избежать гниения.
Обработка почвы: Влажная почва может спровоцировать застой влаги у корней, поэтому почву необходимо просушивать и рыхлить.
Когда собирать кабачки
Для различных целей важно правильно выбирать время сбора. Молодые кабачки подходят для жарки и тушения, а зрелые — для зимнего хранения. Зрелый плод должен быть плотным, с глянцевой кожицей без пятен и трещин. Идеальная длина зрелого кабачка — 20-25 см.
