Кабачковые оладушки: подайте их с изысканным соусом из греческого йогурта и сыра фета

Оладьи из кабачков с йогуртом и соусом фета: изысканный летний деликатес

Кабачковые оладьи с фетой — вкусное и оригинальное блюдо, которое придётся по вкусу любителям необычных сочетаний. Фета придаёт оладьям солоноватый привкус и пикантность, делая привычное блюдо новым и интересным.

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