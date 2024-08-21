Кабачковые оладушки: подайте их с изысканным соусом из греческого йогурта и сыра фета

Кабачковые оладьи с фетой — вкусное и оригинальное блюдо, которое придётся по вкусу любителям необычных сочетаний. Фета придаёт оладьям солоноватый привкус и пикантность, делая привычное блюдо новым и интересным.
Ингредиенты:
- 500 г кабачков,
- 150 г феты или брынзы,
- 100 г муки,
- 2 яйца,
- 1 столовая ложка сметаны,
- полпучка укропа,
- специи по вкусу (майоран и чеснок),
- 0,5 стакана греческого йогурта,
- соль и перец.
Приготовление:
- Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите и оставьте на 5-10 минут.
- Отожмите массу руками и переложите в другую ёмкость.
- Добавьте мелко нарезанную фету, яйца, сметану, укроп и специи.
- Посолите и поперчите.
- Перемешайте, добавьте муку и ещё раз перемешайте.
- Приготовьте соус, смешав йогурт, сметану, лимонный сок и специи.
- На разогретую сковороду с маслом выложите массу в виде оладий и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Подавайте оладьи горячими, дополнив их сметанным соусом.
Фото: www.flickr.com/ Egan Snow (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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