Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Оладьи из кабачков с йогуртом и соусом фета: изысканный летний деликатес
  1. Главная
  2. Еда
  • Опубликована сегодня в 3:09

Кабачковые оладушки: подайте их с изысканным соусом из греческого йогурта и сыра фета

Оладьи из кабачков с йогуртом и соусом фета: изысканный летний деликатес

Кабачковые оладьи с фетой — вкусное и оригинальное блюдо, которое придётся по вкусу любителям необычных сочетаний. Фета придаёт оладьям солоноватый привкус и пикантность, делая привычное блюдо новым и интересным.

Ингредиенты:

  • 500 г кабачков,
  • 150 г феты или брынзы,
  • 100 г муки,
  • 2 яйца,
  • 1 столовая ложка сметаны,
  • полпучка укропа,
  • специи по вкусу (майоран и чеснок),
  • 0,5 стакана греческого йогурта,
  • соль и перец.

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите и оставьте на 5-10 минут.
  2. Отожмите массу руками и переложите в другую ёмкость.
  3. Добавьте мелко нарезанную фету, яйца, сметану, укроп и специи.
  4. Посолите и поперчите.
  5. Перемешайте, добавьте муку и ещё раз перемешайте.
  6. Приготовьте соус, смешав йогурт, сметану, лимонный сок и специи.
  7. На разогретую сковороду с маслом выложите массу в виде оладий и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Подавайте оладьи горячими, дополнив их сметанным соусом.

Фото: www.flickr.com/ Egan Snow (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

Мир

Переговорщики Израиля раскритиковали позицию Нетаньяху по Газе

Переговорщики Израиля раскритиковали позицию Нетаньяху по Газе

Израильские официальные лица, участвующие в переговорах с ХАМАС по ситуации в анклаве Газы, выразили обеспокоенность из-за заявлений премьера Биньямина Нетаньяху. По их мнению, его высказывания о Филадельфийском коридоре и "Нецарим" могут саботировать переговорный процесс.

Читать полностью
Советник Трампа Хьюз заявил об обсуждении контроля вооружений с РФ

Советник Трампа Хьюз заявил об обсуждении контроля вооружений с РФ

Советник Дональда Трампа Брайан Хьюз сообщил, что политик может обсудить с Москвой контроль над вооружениями, если он победит. Условиями контактов также станут усиление позиций Америки и создание новой противоракетной обороны.

Читать полностью

Общество

Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми:

Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми: "Старший сын — копия папаша"

Телеведущая Юлия Барановская поделилась милым семейным контентом.

Читать полностью
Техноблогер Петухов: цены на iPhone 16 в России ожидаются на уровне прошлого года

Техноблогер Петухов: цены на iPhone 16 в России ожидаются на уровне прошлого года

Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов поделился своими ожиданиями о выходе iPhone 16 в России. Ожидается, что презентация новинок от Apple состоится 10 сентября, и уже 20 сентября устройства могут появиться на российском рынке благодаря параллельному импорту и серому рынку.

Читать полностью

Новости