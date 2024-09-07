Как приготовить нежный кабачковый торт с творожным сыром и слабосолёной форелью: пошаговый рецепт

Кабачковый торт с форелью — это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе свежие летние нотки овощей и нежность сливочного сыра с красной рыбой. Этот рецепт не только порадует любителей необычных вкусов, но и станет вашим новым фаворитом в меню.

Ингредиенты для начинки:

Для теста:

Приготовление:

Натереть кабачки на крупной тёрке, не отжимать сок. Добавить муку, соль, яйца и тщательно перемешать. По желанию можно добавить немного чеснока для аромата.

Разогреть сковороду, смазать её каплей масла. На среднем огне выпекать кабачковые блины под крышкой. Тесто выкладывать ложкой, перед каждым блином перемешивать массу. Когда блин подрумянится снизу и слегка застынет сверху, аккуратно перевернуть его.

Для начинки смешать творожный сыр с мелко нарезанным укропом и слегка подсолить. Форель нарезать маленькими кубиками.

Собрать торт: выложить блин, нанести слой сыра, сверху добавить рыбу и повторять слои. На верхний блин рыбу не класть, только смазать сыром и посыпать укропом.