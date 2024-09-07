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Рецепт кабачкового торта с форелью: простой способ удивить гостей
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Как приготовить нежный кабачковый торт с творожным сыром и слабосолёной форелью: пошаговый рецепт

Рецепт кабачкового торта с форелью: простой способ удивить гостей

Кабачковый торт с форелью — это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе свежие летние нотки овощей и нежность сливочного сыра с красной рыбой. Этот рецепт не только порадует любителей необычных вкусов, но и станет вашим новым фаворитом в меню.

Ингредиенты для начинки:

  • 140 г творожного сыра;
  • 140 г слабосоленой форели;
  • щепотка соли;
  • свежий укроп.

Для теста:

  • 400 г кабачка;
  • 100 г пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли и перца;
  • 2 г подсолнечного масла.

Приготовление:

  1. Натереть кабачки на крупной тёрке, не отжимать сок. Добавить муку, соль, яйца и тщательно перемешать. По желанию можно добавить немного чеснока для аромата.

  2. Разогреть сковороду, смазать её каплей масла. На среднем огне выпекать кабачковые блины под крышкой. Тесто выкладывать ложкой, перед каждым блином перемешивать массу. Когда блин подрумянится снизу и слегка застынет сверху, аккуратно перевернуть его.

  3. Для начинки смешать творожный сыр с мелко нарезанным укропом и слегка подсолить. Форель нарезать маленькими кубиками.

  4. Собрать торт: выложить блин, нанести слой сыра, сверху добавить рыбу и повторять слои. На верхний блин рыбу не класть, только смазать сыром и посыпать укропом.

  5. Торт можно подавать сразу, а можно оставить его в холодильнике на ночь, чтобы он как следует пропитался и раскрыл свой вкус.

Фото: flickr.com/Jeremy Keith (CC BY 2.0 license)

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