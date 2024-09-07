Как приготовить нежный кабачковый торт с творожным сыром и слабосолёной форелью: пошаговый рецепт

Кабачковый торт с форелью — это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе свежие летние нотки овощей и нежность сливочного сыра с красной рыбой. Этот рецепт не только порадует любителей необычных вкусов, но и станет вашим новым фаворитом в меню.
Ингредиенты для начинки:
- 140 г творожного сыра;
- 140 г слабосоленой форели;
- щепотка соли;
- свежий укроп.
Для теста:
- 400 г кабачка;
- 100 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- щепотка соли и перца;
- 2 г подсолнечного масла.
Приготовление:
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Натереть кабачки на крупной тёрке, не отжимать сок. Добавить муку, соль, яйца и тщательно перемешать. По желанию можно добавить немного чеснока для аромата.
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Разогреть сковороду, смазать её каплей масла. На среднем огне выпекать кабачковые блины под крышкой. Тесто выкладывать ложкой, перед каждым блином перемешивать массу. Когда блин подрумянится снизу и слегка застынет сверху, аккуратно перевернуть его.
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Для начинки смешать творожный сыр с мелко нарезанным укропом и слегка подсолить. Форель нарезать маленькими кубиками.
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Собрать торт: выложить блин, нанести слой сыра, сверху добавить рыбу и повторять слои. На верхний блин рыбу не класть, только смазать сыром и посыпать укропом.
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Торт можно подавать сразу, а можно оставить его в холодильнике на ночь, чтобы он как следует пропитался и раскрыл свой вкус.
Фото: flickr.com/Jeremy Keith (CC BY 2.0 license)
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