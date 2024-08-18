Крем-суп из кабачков и картошки: нежнейший сливочный вкус и гладкая кремовая текстура

Кабачковый крем-суп: с картофелем и сливками, понравится тем, кто следит за фигурой

Нежный сливочный крем-суп из кабачков с картофелем и чесноком — идеальное блюдо для тех, кто предпочитает лёгкую и полезную пищу. Этот суп прекрасно сочетается с сухариками или свежей выпечкой, создавая неповторимое вкусовое сочетание.

Для приготовления потребуется 45 минут и следующие ингредиенты:

4 кабачка;

1 луковица;

2-3 картофелины;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка растительного масла;

1200 мл бульона или воды;

соль по вкусу;

зелень по вкусу;

60 мл сливок.

Процесс приготовления:

Нарежьте кабачки, лук и картофель крупными кусочками, а чеснок пропустите через пресс. Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне и обжарьте овощи в течение 5-6 минут, помешивая, чтобы они не пригорели. Добавьте бульон или воду, посолите и доведите до кипения. Варите на медленном огне 20-25 минут, пока картофель не станет мягким. Снимите кастрюлю с огня и дайте супу остыть в течение 5-7 минут. Затем добавьте рубленую зелень и пюрируйте овощи блендером. Залейте в пюре сливки, перемешайте и подогрейте на медленном огне, не доводя до кипения.

Крем-суп из кабачков готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью и добавив любимые гренки или хлеб. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ Ceeseven (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)