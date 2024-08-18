Крем-суп из кабачков и картошки: нежнейший сливочный вкус и гладкая кремовая текстура

Нежный сливочный крем-суп из кабачков с картофелем и чесноком — идеальное блюдо для тех, кто предпочитает лёгкую и полезную пищу. Этот суп прекрасно сочетается с сухариками или свежей выпечкой, создавая неповторимое вкусовое сочетание.
Для приготовления потребуется 45 минут и следующие ингредиенты:
- 4 кабачка;
- 1 луковица;
- 2-3 картофелины;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1200 мл бульона или воды;
- соль по вкусу;
- зелень по вкусу;
- 60 мл сливок.
Процесс приготовления:
- Нарежьте кабачки, лук и картофель крупными кусочками, а чеснок пропустите через пресс.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне и обжарьте овощи в течение 5-6 минут, помешивая, чтобы они не пригорели.
- Добавьте бульон или воду, посолите и доведите до кипения. Варите на медленном огне 20-25 минут, пока картофель не станет мягким.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте супу остыть в течение 5-7 минут. Затем добавьте рубленую зелень и пюрируйте овощи блендером.
- Залейте в пюре сливки, перемешайте и подогрейте на медленном огне, не доводя до кипения.
Крем-суп из кабачков готов! Подавайте его горячим, украсив зеленью и добавив любимые гренки или хлеб. Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/ Ceeseven (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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