ПП-чипсы из кабачков: их можно есть сколько угодно без зазрения совести и без вреда для фигуры

Кабачковые чипсы — здоровая альтернатива картофельным. Они содержат меньше калорий и больше витаминов и минералов. Для приготовления вам понадобятся:
- молодые кабачки,
- чеснок,
- приправы,
- немного оливкового масла.
Приготовление
- Чтобы сделать соус, измельчите чеснок и смешайте его с приправами и оливковым маслом.
- Нарежьте кабачки тонкими кружочками и обмакните каждый кусочек в соус.
- Выложите кружочки на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментной бумагой.
- Сушите чипсы в духовке при минимальной температуре в течение 10-13 часов.
Если у вас есть дегидратор, вы можете использовать его для сушки чипсов.
Фото: www.flickr.com/ Forest and Kim Starr (Creative Commons Attribution 3.0 United States)
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