ПП-чипсы из кабачков: их можно есть сколько угодно без зазрения совести и без вреда для фигуры

Фитнес-чипсы из кабачка: ничуть не хуже картофельных, зато гораздо полезнее

Кабачковые чипсы — здоровая альтернатива картофельным. Они содержат меньше калорий и больше витаминов и минералов. Для приготовления вам понадобятся:

молодые кабачки,

чеснок,

приправы,

немного оливкового масла.

Приготовление

Чтобы сделать соус, измельчите чеснок и смешайте его с приправами и оливковым маслом. Нарежьте кабачки тонкими кружочками и обмакните каждый кусочек в соус. Выложите кружочки на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментной бумагой. Сушите чипсы в духовке при минимальной температуре в течение 10-13 часов.

Если у вас есть дегидратор, вы можете использовать его для сушки чипсов.

Фото: www.flickr.com/ Forest and Kim Starr (Creative Commons Attribution 3.0 United States)