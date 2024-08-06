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  • Опубликована сегодня в 1:36

Как собрать невероятный урожай кабачков: советы, о которых многие дачники забывают

Главные "подводные камни" при выращивании кабачков и как их избежать

Кабачки - одни из самых популярных и распространенных овощей на наших дачах и огородах. Они отличаются неприхотливостью в выращивании и поражают своей урожайностью. Однако многие дачники совершают ошибки, из-за которых не могут в полной мере насладиться обильным урожаем кабачков.

Выбор подходящего места

Кабачки предпочитают хорошо освещенные и прогреваемые участки. Избегайте затененных мест, так как это негативно отразится на росте и плодоношении растений. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо удобренной.

Правильная посадка

Высаживать кабачки лучше всего рассадным способом. Это позволит им раньше зацвести и дать первый урожай. Следите, чтобы между растениями было достаточно свободного пространства - не меньше метра. Это предотвратит загущение посадок и улучшит проветривание.

Мульчирование

Мульчирование почвы вокруг кабачков органическими материалами (сеном, опилками, соломой) поможет сохранять влагу и предотвращать рост сорняков. Это создаст оптимальные условия для роста и обильного плодоношения.

Своевременный полив

Кабачки нуждаются в регулярном и обильном поливе, особенно в жаркую сухую погоду. Недостаток влаги может привести к замедлению роста, снижению урожайности и даже гибели растений.

Обрезка и прищипывание

Для получения крупных и здоровых плодов рекомендуется регулярно прищипывать верхушки главного стебля. Это стимулирует боковые побеги и улучшает завязывание кабачков. Также нужно вовремя удалять нижние листья, чтобы обеспечить хорошее проветривание.

Фото: flickr.com и Jeremy Keith.

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