Борьба с гнилью кабачков: 4 главные причины

Многие дачники и огородники сталкиваются с такой неприятной проблемой, как гниение кабачков прямо на грядке. Это довольно частое явление, которое может быть вызвано несколькими основными факторами.

Избыток влаги

Одной из главных причин гниения кабачков может быть переувлажнение почвы. Кабачки очень плохо переносят застой воды и сырость, особенно в прохладные дождливые периоды.

Чтобы избежать этой проблемы, важно обеспечить хороший дренаж на грядках с кабачками. Также следует поливать их умеренно и только в случае необходимости.

Недостаток питания

Гниение кабачков может быть вызвано и недостатком питательных веществ в почве, особенно если это их повторная посадка на одном и том же месте.

Решением станет регулярная подкормка растений комплексными минеральными удобрениями. Это поможет сделать кабачки более устойчивыми к заболеваниям и гниению.

Поражение грибковыми болезнями

Довольно распространенной причиной загнивания кабачков являются различные грибковые заболевания. Наиболее частые из них - серая гниль, белая гниль, мучнистая роса.

Для профилактики таких болезней необходимо вовремя обрабатывать кустики кабачков специальными фунгицидными препаратами. Также следует удалять пораженные части растений.

Механические повреждения

Иногда гниение кабачков происходит из-за механических повреждений плодов. Это могут быть повреждения от насекомых, птиц, грызунов или при неаккуратной обработке.

Чтобы избежать этого, важно регулярно осматривать грядку и сразу же удалять поврежденные плоды. Также необходимо очень аккуратно обращаться с кабачками при сборе урожая.