Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:53

Неожиданный дуэт: почему томаты и кабачки — идеальная пара для консервации

Как приготовить томатно-кабачковый соус: пошаговый рецепт

Хотите удивить гостей необычной заготовкой? Попробуйте приготовить томатный соус из кабачков! Это идеальный вариант для тех, кто ценит насыщенный вкус, лёгкость в приготовлении и пользу домашних консерваций.

Почему стоит попробовать?

Кабачки богаты витаминами, а в сочетании с томатной пастой и чесноком получается пикантный соус, который украсит пасту, мясо или даже обычные тосты.

Что понадобится

  • Кабачки (или цукини) — 2 кг
  • Лук репчатый — 150 г
  • Томатная паста — 150 г
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Сахар, соль, паприка — по вкусу

Как готовить

Подготовьте овощи: кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите. Перекрутите кабачки, лук и чеснок через мясорубку или взбейте блендером.

Варите массу с томатной пастой и специями 30 минут на среднем огне. Добавьте уксус, прокипятите ещё 5 минут. Разлейте по стерильным банкам, закатайте и остудите под пледом.

Готово! Теперь у вас есть ароматный соус, который отлично дополнит любое блюдо.

