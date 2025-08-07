Неожиданный дуэт: почему томаты и кабачки — идеальная пара для консервации
Хотите удивить гостей необычной заготовкой? Попробуйте приготовить томатный соус из кабачков! Это идеальный вариант для тех, кто ценит насыщенный вкус, лёгкость в приготовлении и пользу домашних консерваций.
Почему стоит попробовать?
Кабачки богаты витаминами, а в сочетании с томатной пастой и чесноком получается пикантный соус, который украсит пасту, мясо или даже обычные тосты.
Что понадобится
- Кабачки (или цукини) — 2 кг
- Лук репчатый — 150 г
- Томатная паста — 150 г
- Чеснок — 6 зубчиков
- Уксус 9% — 50 мл
- Сахар, соль, паприка — по вкусу
Как готовить
Подготовьте овощи: кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите. Перекрутите кабачки, лук и чеснок через мясорубку или взбейте блендером.
Варите массу с томатной пастой и специями 30 минут на среднем огне. Добавьте уксус, прокипятите ещё 5 минут. Разлейте по стерильным банкам, закатайте и остудите под пледом.
Готово! Теперь у вас есть ароматный соус, который отлично дополнит любое блюдо.
