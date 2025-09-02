Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:47

Бутерброды с кабачками и помидорами: тайный рецепт, который меняет семейный ужин навсегда

Приготовьте бутерброды с кабачками и помидорами по рецепту кулинарных экспертов

Хотите удивить близких необычной закуской, которая быстро готовится и моментально исчезает со стола? Попробуйте приготовить бутерброды с кабачками и помидорами — они не только оригинальны, но и очень вкусны. Такие бутерброды отлично подойдут как для завтрака, так и для легкого перекуса или праздничного стола.

Ингредиенты

  • Кабачок (среднего размера, можно заменить цукини) — 1 шт.
  • Помидоры (среднего размера) — 2 шт.
  • Батон или багет — 0.5 кг
  • Майонез — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Кукурузная мука (для хрустящей корочки) — 100 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Петрушка — 30 г
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Перед началом убедитесь, что все продукты под рукой. Если нет кукурузной муки, её можно заменить пшеничной.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, немного посолите и обваляйте в муке. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 2-3 минуты с одной стороны, 1-2 — с другой). Готовые кабачки положите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Нарежьте батон на ломтики (лучше использовать хлеб с отрубями для дополнительного вкуса). Помидоры выберите сочные, но плотные, и нарежьте их кружочками — так они лучше сохранят форму.

Смешайте измельчённый чеснок с майонезом. Если хотите, можно приготовить майонез самостоятельно — рецепты найдете в конце инструкции.

На каждый ломтик хлеба намажьте чесночно-майонезный соус. Затем выложите слой кабачков, снова немного соуса, кружочек помидора и сверху ещё кабачок. Если ломтики хлеба продолговатые, овощи можно класть внахлёст. Посыпьте готовые бутерброды свежей петрушкой. Приятного аппетита!

Полезные советы

  • Для более хрустящей корочки используйте кукурузную муку, но можно заменить и пшеничной.
  • Выбирайте плотные помидоры, чтобы бутерброды выглядели аккуратно.
  • Растительное масло лучше брать рафинированное, оно не даст постороннего вкуса.

