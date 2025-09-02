Бутерброды с кабачками и помидорами: тайный рецепт, который меняет семейный ужин навсегда
Хотите удивить близких необычной закуской, которая быстро готовится и моментально исчезает со стола? Попробуйте приготовить бутерброды с кабачками и помидорами — они не только оригинальны, но и очень вкусны. Такие бутерброды отлично подойдут как для завтрака, так и для легкого перекуса или праздничного стола.
Ингредиенты
- Кабачок (среднего размера, можно заменить цукини) — 1 шт.
- Помидоры (среднего размера) — 2 шт.
- Батон или багет — 0.5 кг
- Майонез — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Кукурузная мука (для хрустящей корочки) — 100 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Петрушка — 30 г
- Соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
Перед началом убедитесь, что все продукты под рукой. Если нет кукурузной муки, её можно заменить пшеничной.
Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, немного посолите и обваляйте в муке. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 2-3 минуты с одной стороны, 1-2 — с другой). Готовые кабачки положите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Нарежьте батон на ломтики (лучше использовать хлеб с отрубями для дополнительного вкуса). Помидоры выберите сочные, но плотные, и нарежьте их кружочками — так они лучше сохранят форму.
Смешайте измельчённый чеснок с майонезом. Если хотите, можно приготовить майонез самостоятельно — рецепты найдете в конце инструкции.
На каждый ломтик хлеба намажьте чесночно-майонезный соус. Затем выложите слой кабачков, снова немного соуса, кружочек помидора и сверху ещё кабачок. Если ломтики хлеба продолговатые, овощи можно класть внахлёст. Посыпьте готовые бутерброды свежей петрушкой. Приятного аппетита!
Полезные советы
- Для более хрустящей корочки используйте кукурузную муку, но можно заменить и пшеничной.
- Выбирайте плотные помидоры, чтобы бутерброды выглядели аккуратно.
- Растительное масло лучше брать рафинированное, оно не даст постороннего вкуса.
