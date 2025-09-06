Одна ошибка — и весь урожай в мусорке: чего нельзя делать с кабачками

Кабачки — один из самых универсальных овощей конца лета. Но чтобы сохранить их свежесть надолго, нужно учитывать степень зрелости и правильно организовать хранение.

Молодые кабачки

Хранить не рекомендуется .

Лучше употреблять сразу после сбора или покупки.

Максимальный срок — 1-2 недели, даже в холодильнике они быстро теряют свежесть.

Зрелые кабачки

С ними всё проще: при правильных условиях овощи могут храниться 4-5 месяцев.

Основные правила:

температура хранения: +4…+10 °C ,

влажность: около 75 % ,

место: погреб, утеплённый балкон или холодильник.

Советы по сохранности:

хранить в овощном отделении холодильника,

оборачивать в бумагу или перфорированную упаковку, чтобы избежать конденсата,

не мыть перед хранением - достаточно протереть тканью от земли.

На что обратить внимание

Повреждённые или перезрелые кабачки хранить нельзя — они быстро испортятся и "заразят" остальные.

Их лучше сразу использовать для заготовок или приготовления блюд.

Заморозка кабачков

Ещё один надёжный способ хранения — заморозка.

Овощи предварительно нарезают кубиками или кружочками,

подвергают бланшировке (короткой обработке кипятком),

замороженные кабачки сохраняют вкус и текстуру до 1 года.

Итог

Молодые кабачки нужно есть сразу, а зрелые — хранить в прохладе и сухости. Для долгосрочного запаса лучше всего подходит заморозка.