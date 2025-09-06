Одна ошибка — и весь урожай в мусорке: чего нельзя делать с кабачками
Кабачки — один из самых универсальных овощей конца лета. Но чтобы сохранить их свежесть надолго, нужно учитывать степень зрелости и правильно организовать хранение.
Молодые кабачки
-
Хранить не рекомендуется.
-
Лучше употреблять сразу после сбора или покупки.
-
Максимальный срок — 1-2 недели, даже в холодильнике они быстро теряют свежесть.
Зрелые кабачки
С ними всё проще: при правильных условиях овощи могут храниться 4-5 месяцев.
Основные правила:
-
температура хранения: +4…+10 °C,
-
влажность: около 75 %,
-
место: погреб, утеплённый балкон или холодильник.
Советы по сохранности:
-
хранить в овощном отделении холодильника,
-
оборачивать в бумагу или перфорированную упаковку, чтобы избежать конденсата,
-
не мыть перед хранением - достаточно протереть тканью от земли.
На что обратить внимание
-
Повреждённые или перезрелые кабачки хранить нельзя — они быстро испортятся и "заразят" остальные.
-
Их лучше сразу использовать для заготовок или приготовления блюд.
Заморозка кабачков
Ещё один надёжный способ хранения — заморозка.
-
Овощи предварительно нарезают кубиками или кружочками,
-
подвергают бланшировке (короткой обработке кипятком),
-
замороженные кабачки сохраняют вкус и текстуру до 1 года.
Итог
Молодые кабачки нужно есть сразу, а зрелые — хранить в прохладе и сухости. Для долгосрочного запаса лучше всего подходит заморозка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru