Всего одна ошибка — и банки вздуются: как не испортить кабачковую икру

Лето и начало осени — время, когда изобилие овощей буквально вдохновляет на заготовки. Среди них особое место занимает кабачковая икра: нежная, ароматная и универсальная закуска, которая хороша и на бутербродах, и как гарнир к мясу или рыбе. Рецептов её приготовления существует множество, но один из самых простых и проверенных вариантов — это икра с болгарским перцем и томатной пастой.

Подготовка овощей

Для начала нужно правильно подготовить основные ингредиенты. Кабачки очищают от плотной кожицы и семечек — особенно если плоды крупные и зрелые. Молодые овощи можно использовать целиком, так как их кожица мягкая и не мешает текстуре.

Болгарский перец берут любого цвета — красный, жёлтый или зелёный. Каждый оттенок придаёт икре свой вкус и аромат. Перцы разрезают, удаляют семена и перегородки.

Основные ингредиенты

кабачки — 3 кг; сладкий перец — 5 шт.; томатная паста — 500 г; растительное масло — 1 стакан; сахар — половина стакана; соль — половина ст. л.; красный молотый перец — половина ч. л.; чеснок — 80 г; уксусная эссенция — 1 ст. л.

Процесс приготовления

Кабачки и перец измельчают с помощью мясорубки. В получившуюся массу добавляют томатную пасту, масло, соль, сахар и острый перец. Варят на медленном огне около получаса с момента закипания. В конце добавляют измельчённый чеснок и уксусную эссенцию, проваривают ещё 5-10 минут. Горячую массу раскладывают в стерилизованные банки и закатывают.

Выход готового продукта — около 3 литров.

Плюсы и минусы