Блюдо из трёх овощей и сыра — исчезает со стола за считанные минуты
Легкие овощные рулетики с сырной начинкой и томатным соусом — это способ превратить обычные цуккини в настоящее ресторанное угощение. Блюдо сочетает простоту приготовления и яркий вкус, а выглядит так, будто создано для праздничного стола.
Что понадобится
Для основы:
- цуккини — 3 шт. (средние, около 600 г)
- оливковое масло — 4 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог или рикотта — 250 г
- пармезан (тертый) — 40 г
- моцарелла (тертая) — 80 г
- яйцо — 1 шт.
- зелень (укроп или петрушка) — 2 ст. л.
- соль и перец — по вкусу
Для соуса:
- томаты протертые или консервированные — 400 г
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 2 ст. л.
- базилик или орегано — 1 ч. л.
- соль и перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
- Подготовка овощей. Нарежьте цуккини тонкими полосками вдоль. Слегка смажьте их оливковым маслом и прогрейте на гриле или в духовке 3-4 минуты, пока они не станут мягкими.
- Сырная начинка. В глубокой миске соедините творог, тертый пармезан, половину моцареллы, яйцо и рубленую зелень. Добавьте соль и перец.
- Томатный соус. Обжарьте чеснок в оливковом масле до аромата, влейте томаты, приправьте орегано или базиликом и оставьте томиться 10 минут на слабом огне.
- Формирование рулетиков. На каждую полоску цуккини выложите по ложке начинки и аккуратно сверните.
- Запекание. Выложите рулетики в форму, залейте соусом, сверху посыпьте оставшейся моцареллой. Запекайте при 180 °C около 20 минут, пока сыр не подрумянится.
- Подача. Подавайте горячими, дополнив свежей зеленью.
Почему стоит попробовать
Это блюдо идеально подходит для тех, кто хочет готовить просто, но с изюминкой. В нем нет тяжелых ингредиентов, а сочетание нежного сыра и пряного томатного соуса превращает скромные цуккини в настоящий кулинарный шедевр.
