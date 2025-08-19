Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by chandlervid85 is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Блюдо из трёх овощей и сыра — исчезает со стола за считанные минуты

Запечённые рулетики из цуккини с сыром и томатным соусом: пошаговый рецепт

Легкие овощные рулетики с сырной начинкой и томатным соусом — это способ превратить обычные цуккини в настоящее ресторанное угощение. Блюдо сочетает простоту приготовления и яркий вкус, а выглядит так, будто создано для праздничного стола.

Что понадобится

Для основы:

  • цуккини — 3 шт. (средние, около 600 г)
  • оливковое масло — 4 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • творог или рикотта — 250 г
  • пармезан (тертый) — 40 г
  • моцарелла (тертая) — 80 г
  • яйцо — 1 шт.
  • зелень (укроп или петрушка) — 2 ст. л.
  • соль и перец — по вкусу

Для соуса:

  • томаты протертые или консервированные — 400 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • базилик или орегано — 1 ч. л.
  • соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

  • Подготовка овощей. Нарежьте цуккини тонкими полосками вдоль. Слегка смажьте их оливковым маслом и прогрейте на гриле или в духовке 3-4 минуты, пока они не станут мягкими.
  • Сырная начинка. В глубокой миске соедините творог, тертый пармезан, половину моцареллы, яйцо и рубленую зелень. Добавьте соль и перец.
  • Томатный соус. Обжарьте чеснок в оливковом масле до аромата, влейте томаты, приправьте орегано или базиликом и оставьте томиться 10 минут на слабом огне.
  • Формирование рулетиков. На каждую полоску цуккини выложите по ложке начинки и аккуратно сверните.
  • Запекание. Выложите рулетики в форму, залейте соусом, сверху посыпьте оставшейся моцареллой. Запекайте при 180 °C около 20 минут, пока сыр не подрумянится.
  • Подача. Подавайте горячими, дополнив свежей зеленью.

Почему стоит попробовать

Это блюдо идеально подходит для тех, кто хочет готовить просто, но с изюминкой. В нем нет тяжелых ингредиентов, а сочетание нежного сыра и пряного томатного соуса превращает скромные цуккини в настоящий кулинарный шедевр.

