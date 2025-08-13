Кабачковые блинчики, которые затмевают даже мясные блюда — соседи уже выпрашивают рецепт

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сладкие блины с сушёной малиной и крапивой
Сладкие блины с сушёной малиной и крапивой
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:02

Летом, когда в изобилии свежие кабачки, самое время готовить лёгкие, но сытные блюда. Эти солёные блинчики — идеальный вариант для ужина, перекуса или оригинальной закуски. Они получаются нежными, с лёгким овощным вкусом и тонким ароматом сыра. Готовятся просто, а выглядят на столе очень эффектно, особенно если подать их в виде рулетиков с крем-сыром.

Ингредиенты

  • 1 средний кабачок (150 г в отжатом виде)

  • 2 яйца (размер M)

  • 10 мл растительного масла (2 ч.л.)

  • около 320 мл молока

  • щепотка мелкой морской соли

  • 120 г пшеничной муки (1 стакан без 2 ст.л.), лучше свежемолотой

  • 30 г тёртой твёрдой моцареллы или сыра

  • сливочное масло для жарки

  • сливочный сыр для намазывания

Приготовление

  1. Подготовка кабачка. Натереть кабачок на мелкой тёрке. Посолить, перемешать и оставить в ситечке или дуршлаге на 1 час, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем отжать руками, чтобы получилось 150 г отжатой массы.

  2. Приготовление теста. В миске соединить яйца, соль и растительное масло. Взбить венчиком около 30 секунд. Добавить молоко, затем постепенно — просеянную муку, перемешивая, чтобы не было комков.
    Вмешать кабачок и тёртую моцареллу. Консистенция теста должна быть более жидкой, чем у блинного, примерно как у жидкой сметаны. При необходимости долить молока.

  3. Выпекание. Разогреть сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне (примерно 4 из 6). Добавить кусочек сливочного масла, растопить. Вылить порцию теста, распределить тонким слоем круговыми движениями. Жарить до золотистых краёв, перевернуть и довести до готовности. Повторить с остальным тестом.

  4. Подача. Немного остудить блинчики, смазать сливочным сыром, свернуть рулетиками и подать к столу.

