Кабачковые блинчики, которые затмевают даже мясные блюда — соседи уже выпрашивают рецепт
Летом, когда в изобилии свежие кабачки, самое время готовить лёгкие, но сытные блюда. Эти солёные блинчики — идеальный вариант для ужина, перекуса или оригинальной закуски. Они получаются нежными, с лёгким овощным вкусом и тонким ароматом сыра. Готовятся просто, а выглядят на столе очень эффектно, особенно если подать их в виде рулетиков с крем-сыром.
Ингредиенты
-
1 средний кабачок (150 г в отжатом виде)
-
2 яйца (размер M)
-
10 мл растительного масла (2 ч.л.)
-
около 320 мл молока
-
щепотка мелкой морской соли
-
120 г пшеничной муки (1 стакан без 2 ст.л.), лучше свежемолотой
-
30 г тёртой твёрдой моцареллы или сыра
-
сливочное масло для жарки
-
сливочный сыр для намазывания
Приготовление
-
Подготовка кабачка. Натереть кабачок на мелкой тёрке. Посолить, перемешать и оставить в ситечке или дуршлаге на 1 час, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем отжать руками, чтобы получилось 150 г отжатой массы.
-
Приготовление теста. В миске соединить яйца, соль и растительное масло. Взбить венчиком около 30 секунд. Добавить молоко, затем постепенно — просеянную муку, перемешивая, чтобы не было комков.
Вмешать кабачок и тёртую моцареллу. Консистенция теста должна быть более жидкой, чем у блинного, примерно как у жидкой сметаны. При необходимости долить молока.
-
Выпекание. Разогреть сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне (примерно 4 из 6). Добавить кусочек сливочного масла, растопить. Вылить порцию теста, распределить тонким слоем круговыми движениями. Жарить до золотистых краёв, перевернуть и довести до готовности. Повторить с остальным тестом.
-
Подача. Немного остудить блинчики, смазать сливочным сыром, свернуть рулетиками и подать к столу.
