Лаваш-ролл с курицей и овощами
Лаваш-ролл с курицей и овощами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:02

Фарш в кабачках как волшебная палочка: быстрый способ выделиться на празднике без лишних затрат

Кабачковый рулет с фаршем запекают в духовке по новому рецепту

Хотите удивить гостей яркой и сытной закуской? Рулет из кабачков с мясным фаршем — отличный выбор! Он не только красиво выглядит на праздничном столе, но и готовится проще, чем кажется. А главное — рулет одинаково хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты для рулета

  • Кабачки — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мясной фарш (лучше домашний) — 250 г
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Майонез — 3 ст. л. (2 ст. л. в кабачковую массу, 1 ст. л. в фарш)
  • Пшеничная мука — 2 ст. л.
  • Зелень — 10 г
  • Растительное масло — 10 г
  • Соль, специи — по вкусу

Как приготовить рулет из кабачков с фаршем

Для начинки лучше всего использовать свежий фарш из свинины или любого другого мяса. Если есть возможность — сделайте его сами, пропустив мясо через мясорубку.

Кабачки тщательно вымойте, при необходимости очистите от кожуры. Натрите на крупной тёрке, чтобы получить массу. Отожмите лишний сок — он не нужен, чтобы рулет не получился слишком влажным.

В натёртые кабачки добавьте яйца и 2 столовые ложки майонеза. Хорошо перемешайте. Посолите и приправьте специями, учитывая, что майонез уже содержит соль. Затем всыпьте муку и ещё раз перемешайте до однородности.

Противень размером примерно 23x28 см застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую массу ровным слоем и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Пока основа запекается, смешайте мясной фарш с натёртым сыром, измельчённой зеленью и 1 столовой ложкой майонеза. Посолите и добавьте любимые специи. Начинка должна быть густой, но с лёгкой сочностью от майонеза.

Достаньте из духовки запечённый кабачковый блин и равномерно распределите по нему мясную начинку. Аккуратно сверните в рулет. Верните рулет на противень и запекайте ещё 30-40 минут, чтобы начинка полностью приготовилась и рулет приобрёл аппетитную золотистую корочку.

Подача и советы

Готовый рулет можно нарезать на порционные кусочки и подавать как горячим, так и холодным. Это универсальное блюдо идеально подойдёт для праздничного стола или семейного ужина.

Если хотите сделать блюдо ещё вкуснее, используйте домашний майонез — подборку рецептов можно найти по ссылке в конце оригинального рецепта.

