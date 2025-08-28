Нежный соус из яиц и лимона делает мясной рулет волшебным — проверено

Нежный мясной рулет в тонких полосках цуккини и воздушный яично-лимонный соус — сочетание, которое превращает обычный ужин в праздничный. Блюдо не только красиво смотрится на столе, но и удивляет гармонией вкусов.

Что понадобится

Для рулета:

300 г говяжьего фарша (лучше из лопатки)

3 ст. л. риса сорта "Каролина"

1 крупная морковь, натёртая

1 средний цуккини, натёртый и отжатый

1 яйцо

1/2 ч. л. свежей мяты (или 2 ст. л. сушёной)

соль и перец

2 ст. л. оливкового масла

3-4 цуккини, нарезанные вдоль на тонкие полоски

Для соуса:

3 стакана овощного или травяного бульона

2 яйца

1 ч. л. кукурузного крахмала

сок и цедра 1 лимона

соль и перец

Как приготовить рулет

Сначала соединяют фарш с яйцом, рисом, морковью, цуккини, мятой, маслом и специями. Чтобы масса держала форму, можно добавить немного сухарей.

На рабочую поверхность кладут лист фольги, сверху пергамент, смазанный маслом. Тонкие ломтики цуккини раскладывают внахлёст, формируя "ковёр". На него выкладывают колбаску из фарша и заворачивают в рулет, сначала в пергамент, затем в фольгу.

Запекают при 180 °C около 45 минут, добавив в форму немного воды. После выпекания рулет должен "отдохнуть" 10-15 минут.

Соус с лимоном и яйцом

Пока мясо запекается, готовят соус. Бульон доводят до лёгкого кипения. Белки взбивают в плотную пену, затем вмешивают по одному желтки и лимонный сок. В отдельной чашке крахмал разводят в ложке бульона.

Сначала тонкой струйкой вливают смесь с крахмалом, затем осторожно соединяют яично-лимонную массу с горячим бульоном. Соус получается нежным, густым и ароматным.

Подача

Рулет нарезают ломтиками, поливают тёплым соусом и подают с простыми гарнирами: пюре, пловом или даже картофелем фри. Такое блюдо одинаково уместно и за семейным ужином, и на праздничном столе.