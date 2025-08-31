Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кабачок
Кабачок
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:01

Легкое и сытное одновременно: почему кабачки с фаршем — идеальный дуэт

Приготовление кабачков с фаршем и сыром в духовке

Вы когда-нибудь задумывались, как из простых продуктов создать настоящее праздничное блюдо, которое не только порадует вкусом, но и украсит стол? Кабачки с фаршем и сыром, запечённые кружочками, — именно такой вариант. Приготовление занимает около часа, из них половина — время на запекание в духовке. Это блюдо прекрасно подойдёт и в качестве горячей закуски, и как основное второе блюдо.

Ингредиенты, которые вам понадобятся

  • 2 небольших кабачка
  • 150 г говяжьего фарша
  • 150 г свиного фарша
  • 2 помидора
  • 50 г сметаны
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г твёрдого сыра
  • Соль и сухие специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки ингредиентов. Если у вас замороженный фарш, обязательно разморозьте его заранее — это поможет сохранить структуру мяса и вкус. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте их с фаршем, добавьте соль и специи по вкусу.

Нарежьте кабачки кружочками толщиной 4-6 см. В каждом кружочке аккуратно сделайте углубление в центре, удаляя мякоть с семечками, но не до конца — оставьте небольшое дно. Для этого удобно использовать чайную ложку.

Форму для запекания хорошо смажьте растительным маслом, чтобы кабачки не прилипли. Выложите кружочки и плотно наполните их мясным фаршем. Сверху щедро смажьте каждый кабачок сметаной. Затем на каждый положите кружок помидора.

Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке и посыпьте им все кабачки. Сыр придаст блюду аппетитную корочку и дополнительный вкус.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте форму с кабачками на 30 минут. За это время кабачки пустят сок, который частично испарится, а сами овощи станут мягкими и нежными. Сыр расплавится и слегка подрумянится сверху.

Несколько полезных советов

  1. Для более яркого аромата можно добавить в фарш мелко нарезанную зелень — укроп или петрушку.
  2. Если хотите сделать блюдо менее калорийным, замените сметану на йогурт без добавок.
  3. Чтобы фарш получился более сочным, добавьте в него немного тёртого лука или натёртого на мелкой тёрке кабачка.

Это блюдо — отличный способ быстро и вкусно накормить семью или гостей, используя доступные продукты. Запечённые кабачки с фаршем и сыром не только радуют глаз, но и обладают насыщенным ароматом благодаря чесноку и специям. Подавайте их горячими, чтобы насладиться всеми оттенками вкуса.

Приятного аппетита!

Ключевое словосочетание:
Zucchini Meat Bake

Теги:
кулинария, рецепты, овощи, кабачки, фарш, запеканка, праздничное блюдо

Анонс:
Узнайте, как за 30 минут приготовить ароматные кабачки с фаршем и сыром — идеальное блюдо для праздничного стола, которое легко и быстро готовится из простых продуктов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе с соевым соусом и медом сегодня в 9:17

Баклажаны с кунжутом и чесноком: простое блюдо для поддержания здоровья сердца и контроля веса

Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе: простой рецепт овощной закуски, которая удивит вкусом и ароматом. Попробуйте эту азиатскую классику!

Читать полностью » Как приготовить куриную печень сегодня в 9:12

Как простой ужин из печени и лука превратился в семейный праздник

Узнайте, как быстро и вкусно приготовить куриную печень с луком — сытное и бюджетное блюдо, которое понравится всей семье и идеально подойдет для ужина.

Читать полностью » Рецепт тушеного лука с морковью и томатной пастой на сковороде сегодня в 8:19

Секрет простого блюда, которое может заменить соус, гарнир и основное за 30 минут

Хотите универсальное блюдо из лука, моркови и томатной пасты? Просто, быстро и вкусно — идеально для гарнира или соуса.

Читать полностью » Как приготовить драники на сковороде с пшеничной мукой сегодня в 8:15

Картофельные драники, которые не разваливаются — секрет правильного теста и жарки

Узнайте, как приготовить пышные и хрустящие картофельные драники на сковороде — идеальный вариант для завтрака или сытного перекуса, который понравится всем.

Читать полностью » Рецепт запеченных кабачков с помидорами и сыром сегодня в 7:18

Запекание кабачков: как сэкономить время и деньги на ужине, который все хвалят, а вы делаете за минуты

Ароматные кабачки с помидорами и сыром в духовке — простой рецепт для легкого обеда. Узнайте, как приготовить сочное блюдо с полезными ингредиентами.

Читать полностью » Рецепт жареных баклажанов с чесноком сегодня в 7:12

Жареные баклажаны с чесноком: рецепт, который меняет представление о веганской кухне

Легкий и ароматный рецепт жареных баклажанов с чесноком и помидорами — быстрый способ приготовить полезный и вкусный веганский гарнир.

Читать полностью » Основные этапы приготовления стейка рибай сегодня в 6:16

Почему привычный рибай дома может удивить вкусом лучше, чем в ресторане

Узнайте, как приготовить сочный стейк рибай дома, следуя простым шагам и секретам правильной прожарки — от Blue до Well Done.

Читать полностью » Как приготовить тушеные баклажаны с перцем и помидорами сегодня в 6:11

Зависть соседям: этот рецепт баклажанов с болгарским перцем и помидорами сэкономит вам время и деньги

Летний овощной рагу из баклажанов с перцем и помидорами: вкусно, полезно и просто для поста или обеда. Откройте секрет яркого блюда с клетчаткой и витаминами.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Облизывание у собак: что это может означать по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной
Питомцы

Врачи рекомендуют витамины для домашних животных для поддержания здоровья
Красота и здоровье

Университет Эдит Коуэн: как спорт меняет бактерии кишечника и повышает выносливость
Садоводство

Отплодоносившие побеги ежевики с тёмно-коричневой корой удаляют осенью
Наука и технологии

Сенсор (200 дБ) из Китая превзошёл аналоги: машинное зрение выходит на новый уровень
Дом

Советы по выбору карниза для тяжёлых штор
Садоводство

В 2 раза больше гороха: секретный метод мульчирования, о котором вы не знали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru