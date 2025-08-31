Легкое и сытное одновременно: почему кабачки с фаршем — идеальный дуэт

Вы когда-нибудь задумывались, как из простых продуктов создать настоящее праздничное блюдо, которое не только порадует вкусом, но и украсит стол? Кабачки с фаршем и сыром, запечённые кружочками, — именно такой вариант. Приготовление занимает около часа, из них половина — время на запекание в духовке. Это блюдо прекрасно подойдёт и в качестве горячей закуски, и как основное второе блюдо.

Ингредиенты, которые вам понадобятся

2 небольших кабачка

150 г говяжьего фарша

150 г свиного фарша

2 помидора

50 г сметаны

1 луковица

2 зубчика чеснока

50 г твёрдого сыра

Соль и сухие специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки ингредиентов. Если у вас замороженный фарш, обязательно разморозьте его заранее — это поможет сохранить структуру мяса и вкус. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте их с фаршем, добавьте соль и специи по вкусу.

Нарежьте кабачки кружочками толщиной 4-6 см. В каждом кружочке аккуратно сделайте углубление в центре, удаляя мякоть с семечками, но не до конца — оставьте небольшое дно. Для этого удобно использовать чайную ложку.

Форму для запекания хорошо смажьте растительным маслом, чтобы кабачки не прилипли. Выложите кружочки и плотно наполните их мясным фаршем. Сверху щедро смажьте каждый кабачок сметаной. Затем на каждый положите кружок помидора.

Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке и посыпьте им все кабачки. Сыр придаст блюду аппетитную корочку и дополнительный вкус.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте форму с кабачками на 30 минут. За это время кабачки пустят сок, который частично испарится, а сами овощи станут мягкими и нежными. Сыр расплавится и слегка подрумянится сверху.

Несколько полезных советов

Для более яркого аромата можно добавить в фарш мелко нарезанную зелень — укроп или петрушку. Если хотите сделать блюдо менее калорийным, замените сметану на йогурт без добавок. Чтобы фарш получился более сочным, добавьте в него немного тёртого лука или натёртого на мелкой тёрке кабачка.

Это блюдо — отличный способ быстро и вкусно накормить семью или гостей, используя доступные продукты. Запечённые кабачки с фаршем и сыром не только радуют глаз, но и обладают насыщенным ароматом благодаря чесноку и специям. Подавайте их горячими, чтобы насладиться всеми оттенками вкуса.

Приятного аппетита!

