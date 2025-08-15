Сладкая тайна: кабачок в кексе, который покорит ваше сердце
Кто бы мог подумать, что обычный кабачок может стать основой для нежного и ароматного кекса? Этот рецепт удивит даже тех, кто не любит овощи в десертах — кабачок придаст выпечке сочность, но совершенно не будет чувствоваться во вкусе.
Ингредиенты
- Кабачок (натертый) — 250 г
- Мука пшеничная — 230 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 160 г
- Масло растительное — 60 мл
- Лимон — 1 шт. (цедра и сок)
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 50 г (для глазури)
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
Как приготовить
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Муку просейте, чтобы насытить её кислородом — это сделает кекс воздушным. Снимите с лимона цедру (избегайте белого слоя — он горчит). Выжмите 3 ст. л. сока. Смешайте сахар с цедрой и разотрите вилкой — так аромат раскроется сильнее.
Взбейте яйцо с сахаром, маслом и лимонным соком. Добавьте натертый кабачок (предварительно слегка отжатый). Постепенно введите муку с разрыхлителем и содой. Тесто должно быть средней густоты. Вылейте тесто в форму (силиконовую можно не смазывать) и выпекайте при 180°C 40-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
Смешайте сахарную пудру с оставшимся лимонным соком до нужной консистенции и полейте остывший кекс.
Советы
- Молодые кабачки можно не чистить.
- Если тесто слишком густое, добавьте немного кабачкового сока.
- Глазурь можно заменить топпингом по вкусу.
