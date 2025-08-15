Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Презрелые кабачки на грядке
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:35

Этот секрет спасет ваш урожай кабачков в августе: всего одна подкормка – и они прут как на дрожжах

В августе, когда основной урожай кабачков уже собран, растения продолжают плодоносить, радуя дачников своими плодами. Однако для поддержания плодоношения и улучшения качества урожая необходимо правильно подкармливать кабачки. Главными помощниками в этом деле становятся калий и фосфор, необходимые для налива и повышения сахаристости плодов, а также для повышения устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям и болезням.

Идеальным натуральным источником калия и фосфора является древесная зола. Она содержит также микроэлементы, необходимые для полноценного развития растений. Золу вносят из расчета 1-2 стакана на взрослый куст, равномерно рассыпая по влажной почве в зоне корней с последующим легким рыхлением и поливом. Можно использовать настой золы: 1 стакан золы заливают 10 литрами воды и настаивают в течение суток, затем поливают под каждое растение по 1-1,5 литра.

Минеральные удобрения: монофосфат калия

Отличный результат дает подкормка монофосфатом калия — это концентрированный источник легкоусвояемых фосфора и калия. Раствор готовят по инструкции, обычно растворяя 10-15 грамм удобрения в 10 литрах воды. Полученным раствором поливают кабачки под корень после основного полива. Этот способ обеспечивает быстрое поступление питательных веществ к корням, что особенно важно в период плодоношения.

Важную роль в поддержании плодоношения кабачков играют внекорневые подкормки микроэлементами, особенно бором и магнием. Бор улучшает транспорт сахаров в плоды, способствуя их сладости и предотвращая пустотелость, что положительно сказывается на качестве урожая. Магний поддерживает фотосинтез в стареющих листьях, обеспечивая растение энергией для роста и плодоношения.

Применение микроэлементов: бор и магний

Для внекорневой обработки используют комплексные хелатные удобрения для овощей, содержащие необходимые микроэлементы, или растворы борной кислоты (2 грамма на 10 литров воды) и сульфата магния (10-15 грамм на 10 литров воды). Опрыскивают листья в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов и обеспечить лучшее усвоение питательных веществ.

Кабачки хорошо отзываются на подкормки органикой с высоким содержанием калия. Настой древесной золы, описанный ранее, или раствор перебродившего зеленого удобрения, например, крапивного настоя, дают растениям необходимый заряд природных элементов, стимулируя рост и плодоношение.

Неожиданный прием: дрожжевая подкормка

Можно применить неожиданный, но эффективный прием — дрожжевую подкормку. Раствор из 100 грамм свежих дрожжей и 2 столовых ложек сахара на 10 литров воды, сброженный в течение 2-3 часов и разведенный в пропорции 1:5, стимулирует почвенную микрофлору и, как следствие, улучшает усвоение питательных веществ растениями.

Подкормки проводят примерно раз в 10-14 дней, чередуя корневые и внекорневые, внимательно наблюдая за состоянием растений. Важно не переусердствовать с удобрениями, чтобы не вызвать избытка солей в почве и не нарушить естественный баланс. Переизбыток удобрений может привести к ухудшению качества плодов и снижению урожайности.

Результат правильной августовской подкормки — дружное созревание новых плодов с плотной, вкусной мякотью и глянцевой кожурой. Растения сохраняют здоровый вид и продолжают плодоносить до самых заморозков, радуя дачников обильным урожаем полезных и вкусных овощей.

Интересные факты о кабачках:

  • Кабачки относятся к семейству тыквенных.
  • Родиной кабачков является Северная Америка.
  • Самый большой кабачок в мире весил более 65 кг.
  • Кабачки содержат много витаминов и минералов, полезных для здоровья человека.

