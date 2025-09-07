Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кабачки
Опубликована сегодня в 8:15

Кабачки выходят на последний бой: урожай против первых заморозков

Санитарная обрезка и подкормка помогают кабачкам плодоносить в сентябре и октябре

Порой кажется, что за лето кабачков мы уже видели и попробовали достаточно: их жарили на сковородке, тушили с овощами, консервировали, делали из них оладьи и даже пекли пироги. Но стоит заглянуть чуть дальше — в сентябрь и октябрь, когда сезон ягод и огурцов подходит к концу, становится ясно: именно кабачки остаются настоящим спасением для осеннего и зимнего меню. Их мякоть остаётся нежной и сочной, кожица не грубеет, а плоды отлично хранятся. Причём в переработанном виде — в икре, запеканках, рагу или заморозке — кабачки и вовсе превращаются в универсальную заготовку на холодные месяцы.

Не случайно в народе шутят: "Как понять, что вы не одиноки? Подождите до августа. Если никто не предлагает вам кабачки — значит, вы одиноки!" В каждой шутке, как известно, есть доля правды: августовский урожай обычно настолько обильный, что хозяева едва успевают раздавать "зелёные бочонки" соседям и друзьям. Но именно в конце сезона, если приложить немного усилий, можно продлить плодоношение почти до заморозков. Для этого стоит воспользоваться несколькими проверенными приёмами.

Омоложение кустов

К концу лета кусты часто выглядят уставшими: листья желтеют, покрываются пятнами, растения расходуют силы на старую листву, а не на новые плоды. Чтобы "разбудить" куст, проводят санитарную обрезку. Убирают все пожелтевшие и повреждённые листья, нижние пластины, касающиеся земли, и несколько крупных из центра розетки, чтобы освободить место для света и воздуха. Срезы обязательно присыпают золой или толчёным углём, а саму процедуру делают утром в сухую погоду. После обрезки кусту дают пару дней на восстановление без поливов и подкормок. Если же растение поражено грибковыми болезнями, его лучше удалить и уничтожить, чтобы не заразить соседние грядки.

Подкормка для второй волны урожая

Через несколько дней после обрезки наступает время подпитать растения. Осенью часто вносят только калий и фосфор, считая, что пора закрывать сезон, но в случае с кабачками нужен другой подход. Для возобновления плодоношения необходимы все три элемента: азот помогает нарастить свежую зелень, фосфор укрепляет корни и повышает иммунитет, а калий отвечает за качество завязей и устойчивость к холодам. Отлично работают настои коровяка или крапивы, а также минеральные смеси вроде нитроаммофоски. Раствор льют под корень вечером или в пасмурный день, стараясь не попадать на листья.

Мульчирование почвы

Чтобы сохранить влагу и защитить корни от перепадов температуры, почву мульчируют. Слой перегноя, компоста, сухой травы или перепревших опилок толщиной 5-7 см помогает сразу в нескольких направлениях: уменьшает риск гнили на плодах, сохраняет влагу и подавляет сорняки. Главное правило — не использовать свежую траву с семенами и поражённые остатки, а также хвойные опилки, которые подкисляют грунт.

Укрытие от холодов

Сентябрьские ночи уже приносят заморозки и холодные росы. Чтобы листья не пострадали от влаги и низких температур, кусты стоит накрывать. Лучшее решение — агроволокно, натянутое на дуги: оно пропускает свет и воздух, но защищает от переохлаждения. Днём растения можно открывать для проветривания, а на ночь оставлять под укрытием. Полиэтилен использовать не стоит — он задерживает влагу и создаёт парниковый эффект, из-за чего возрастает риск загнивания.

Помощь в опылении

Под укрытием насекомым сложно добраться до цветков, поэтому часть завязей может опасть. Чтобы этого избежать, садоводы проводят ручное опыление. Мужской цветок с длинным стеблем срывают и переносят пыльцу на женский с маленькой завязью у основания. То же самое можно сделать кисточкой. Дополнительно растения можно обработать раствором борной кислоты — бор помогает завязям удержаться и развиваться.

Осень вовсе не означает конец сезона кабачков. С помощью обрезки, питания, защиты от холода и небольшой помощи в опылении можно получить свежие плоды вплоть до первых морозов. А значит, привычные блюда — от рагу до кабачковой икры — будут радовать семью ещё долго после окончания лета.

