Кабачки на грядке
Кабачки на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:18

Кабачки будут плодоносить до холодов: вот в чем секрет поздних подкормок

Древесная зола и борная кислота помогают кабачкам плодоносить до заморозков

Кабачки относятся к тем культурам, которые способны плодоносить долго, если им помочь. Опытные садоводы знают: достаточно грамотно подобрать подкормки и полив — и урожай можно собирать почти до холодов. При этом важно учитывать, что конец лета и начало осени — особый период, когда растению нужны не все вещества, а только определённые.

Какие удобрения подходят в августе и сентябре

На завершающем этапе вегетации кабачкам не нужен азот: он провоцирует рост зелёной массы, а силы растения должны уходить в плоды. Гораздо полезнее в это время бор, кальций и йод. Они укрепляют завязи, улучшают вкус овощей и повышают устойчивость к болезням.

Садоводы советуют полностью отказаться от "химии". Минеральные удобрения в конце сезона не успеют переработаться и могут накопиться в плодах, что сделает их менее безопасными. Именно поэтому предпочтение отдают народным методам.

Древесная зола — универсальная помощь

Зола давно считается одним из лучших помощников для поздних подкормок. Она обогащает почву калием, делает плоды более сладкими и сочными. Чтобы приготовить раствор, достаточно развести столовую ложку золы в литре воды и полить под корень. Такая смесь укрепляет само растение и стимулирует завязывание новых плодов.

Борная кислота и йод: простая комбинация

Существуют рецепты, которые позволяют усилить эффект золы. Например, к подкормке можно добавить раствор борной кислоты: 10 г на ведро воды. Если соединить её с золой, то второе внесение проводят через неделю. Такой способ повышает урожайность и снижает риск опадания завязей.

Для листовой обработки готовят смесь на основе борной кислоты, йода и сыворотки. В тёплой воде растворяют половину чайной ложки кислоты, затем выливают в 10-литровое ведро с водой, добавляют литр молочной сыворотки и 30 капель йода. Полученным раствором опрыскивают кусты, чтобы насытить листья питательными веществами и защитить их от грибков.

Навоз и куриный помёт

Эти органические удобрения применяют в разбавленном виде. Для приготовления настоя берут:

• куриный помёт — 1 часть на 20 частей воды;
• навоз — 1 часть на 10 частей воды.

Смесь должна настояться 3-4 дня. После этого под каждый куст вносят около литра раствора. Важно не переборщить: слишком концентрированное удобрение может обжечь корни.

Правильный полив

Даже самые эффективные удобрения не помогут, если растения страдают от нехватки влаги. В конце лета кабачки особенно чувствительны к пересыханию почвы, ведь именно в это время формируются и наливаются плоды. Схема проста:

  1. ежедневно в жару;

  2. через день — в прохладные периоды.

Лучше всего использовать тёплую воду и поливать утром или вечером, чтобы влага успела впитаться.

Органика вместо "быстрых" удобрений

Минеральные подкормки дают моментальный результат, но в августе и сентябре они уже неуместны. Органика действует мягче, зато эффект сохраняется дольше. Благодаря этому кабачки могут плодоносить почти до первых заморозков. Главное — не перегружать растения, а поддерживать их равномерным питанием и влагой.

