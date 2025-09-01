Хрустящие кабачки с нежным яйцом — вкус, который заставит забыть о диетах

Вы когда-нибудь задумывались, как из самых простых и доступных продуктов приготовить вкусное блюдо, которое понравится всей семье? Кабачки с яйцом на сковороде — именно такой рецепт. Он не требует особых кулинарных навыков, занимает минимум времени и отлично подходит как для легкой закуски, так и для полноценного ужина. Особенно актуален этот рецепт в сезон, когда кабачков всегда много, а они — свежие и сочные.

Идеальное сочетание простоты и вкуса

Для приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов:

Кабачок — 1 штука (лучше молодой, с нежной кожицей)

Куриное яйцо — 1 штука

Пшеничная мука — 2 столовые ложки

Растительное масло — около 50 мл (для жарки)

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Молодые кабачки идеально подходят для этого блюда, поскольку у них тонкая кожица и нет жесткой сердцевины с семечками. Это обеспечивает нежную текстуру и приятный вкус.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала тщательно вымойте кабачок и срежьте кончики. Нарежьте его тонкими кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если овощ крупный, разрежьте кружочки пополам — так их будет удобнее жарить и переворачивать.

В миске взбейте куриное яйцо с солью и перцем. Если хотите добавить изюминку, можно положить немного чеснока или любимых специй. В отдельную плоскую тарелку насыпьте муку — она понадобится для панировки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Важно, чтобы масло покрывало кабачки примерно до половины их толщины — это позволит им хорошо прожариться и не подгореть. Каждый кружок кабачка обмакните сначала в яичную смесь, затем обваляйте в муке со всех сторон.

Выложите подготовленные кабачки на сковороду и жарьте на среднем огне до золотистой корочки — сначала с одной стороны, потом аккуратно переверните и доведите до готовности с другой.

Чтобы сохранить сочность кабачков внутри, можно накрыть сковороду крышкой и подержать блюдо на небольшом огне еще пару минут. Однако будьте осторожны: крышка может сделать корочку менее хрустящей. Поэтому лучше нарезать кабачки тонкими кружочками — так они прожарятся быстрее и останутся аппетитными.

Готовые кабачки выкладывайте на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло и сделает блюдо более легким.

Подавайте кабачки с яйцом горячими, дополнив их соусом, сметаной или майонезом. Свежие овощи и хлеб станут отличным дополнением к вашему блюду.