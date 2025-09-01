Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Корзина с яйцами
Корзина с яйцами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:01

Хрустящие кабачки с нежным яйцом — вкус, который заставит забыть о диетах

Как приготовить кабачки с яйцом на сковороде по рецепту шеф-повара

Вы когда-нибудь задумывались, как из самых простых и доступных продуктов приготовить вкусное блюдо, которое понравится всей семье? Кабачки с яйцом на сковороде — именно такой рецепт. Он не требует особых кулинарных навыков, занимает минимум времени и отлично подходит как для легкой закуски, так и для полноценного ужина. Особенно актуален этот рецепт в сезон, когда кабачков всегда много, а они — свежие и сочные.

Идеальное сочетание простоты и вкуса

Для приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов:

  • Кабачок — 1 штука (лучше молодой, с нежной кожицей)
  • Куриное яйцо — 1 штука
  • Пшеничная мука — 2 столовые ложки
  • Растительное масло — около 50 мл (для жарки)
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Молодые кабачки идеально подходят для этого блюда, поскольку у них тонкая кожица и нет жесткой сердцевины с семечками. Это обеспечивает нежную текстуру и приятный вкус.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала тщательно вымойте кабачок и срежьте кончики. Нарежьте его тонкими кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если овощ крупный, разрежьте кружочки пополам — так их будет удобнее жарить и переворачивать.

В миске взбейте куриное яйцо с солью и перцем. Если хотите добавить изюминку, можно положить немного чеснока или любимых специй. В отдельную плоскую тарелку насыпьте муку — она понадобится для панировки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Важно, чтобы масло покрывало кабачки примерно до половины их толщины — это позволит им хорошо прожариться и не подгореть. Каждый кружок кабачка обмакните сначала в яичную смесь, затем обваляйте в муке со всех сторон.

Выложите подготовленные кабачки на сковороду и жарьте на среднем огне до золотистой корочки — сначала с одной стороны, потом аккуратно переверните и доведите до готовности с другой.

Чтобы сохранить сочность кабачков внутри, можно накрыть сковороду крышкой и подержать блюдо на небольшом огне еще пару минут. Однако будьте осторожны: крышка может сделать корочку менее хрустящей. Поэтому лучше нарезать кабачки тонкими кружочками — так они прожарятся быстрее и останутся аппетитными.

Готовые кабачки выкладывайте на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло и сделает блюдо более легким.

Подавайте кабачки с яйцом горячими, дополнив их соусом, сметаной или майонезом. Свежие овощи и хлеб станут отличным дополнением к вашему блюду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить сочное жареное мясо из свинины с хрустящей корочкой сегодня в 6:08

Жареная свинина, которая тает во рту: секреты сочности и хрустящей корочки

Как добиться сочного мяса с хрустящей корочкой на сковороде? Простые шаги и хитрости с выбором мяса, специями и техникой жарки раскроют секрет идеального блюда.

Читать полностью » Заготовки для борща на зиму: быстрые рецепты по классическим и упрощённым вариантам сегодня в 2:26

Без свёклы и лишних хлопот: заготовка, которая спасает ужин зимой

Заготовка для борща на зиму превращает готовку в удовольствие: всего одна баночка — и ароматное блюдо будет на столе через 20 минут.

Читать полностью » Как приготовить тушеную картошку с овощами на сковороде сегодня в 2:17

Тушеная картошка с овощами: тайный способ превратить скучный гарнир в королевский пир

Узнайте, как быстро и просто приготовить тушеную картошку с овощами — сытное вегетарианское блюдо, которое легко адаптировать под любые вкусы и ингредиенты.

Читать полностью » Рецепт куриных стрипсов в стиле KFC сегодня в 2:14

Стрипсы KFC дома: как приготовить курицу, от которой гости будут в восторге

Хотите хрустящие куриные стрипсы KFC дома? Этот рецепт раскроет секреты ароматной панировки и идеального фритюра, полные вкуса и специй!

Читать полностью » Почему лисички горчат и как правильно готовить грибы — советы специалистов сегодня в 1:36

Секрет золотистой корочки: что нужно сделать с лисичками перед жаркой

Лисички могут быть невероятно вкусными, если знать секреты их приготовления. Почему они иногда горчат и как правильно их готовить — читайте в материале.

Читать полностью » Приготовление свекольной икры с помидорами и специями по домашнему рецепту сегодня в 1:11

Свекольная икра за полчаса — рецепт для тех, кто ценит здоровье и время

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусную и полезную свекольную икру — идеальную закуску для тех, кто следит за здоровьем и любит яркие блюда.

Читать полностью » Как приготовить сочные куриные котлеты на сковороде по домашнему рецепту сегодня в 1:08

Куриные котлеты с овощами и зеленью — простой способ сделать обед полезнее

Узнайте, как приготовить нежные и сочные куриные котлеты на сковороде — простой рецепт с полезными советами и секретами идеальной текстуры.

Читать полностью » Куриное филе с грибами, шпинатом и черри в сливочном соусе: пошаговый рецепт сегодня в 0:26

Куриное филе перестало быть скучным: один соус меняет всё

Нежное куриное филе в сливочном соусе с грибами и шпинатом — блюдо, которое легко приготовить и подать с любым гарниром, удивив гостей.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Техническое обслуживание мозга: простые способы восстановить ясность мышления
Авто и мото

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto
Садоводство

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Авто и мото

ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам
Питомцы

Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл
Спорт и фитнес

Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru