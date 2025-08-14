Жареные кабачки, ради которых соседи будут просить рецепт — без грамма муки

Летом кабачки — частые гости на нашей кухне. Но привычная мука для панировки — не единственный и далеко не лучший вариант. Есть как минимум 5 способов приготовить кабачки вкусно, без "резиновой" текстуры и лишней калорийности.

Почему стоит отказаться от муки

Легче для желудка — меньше углеводов и калорий.

Ярче вкус — овощ не "забивается" панировкой.

Подходит для безглютеновой диеты.

Экономия времени — без лишних мисок и мучных разводов.

1. Яйцо + сметана (или кефир)

Нежная, сочная текстура без хруста. Отличный вариант для диетического и безглютенового меню. Как готовить: обмакните кружочки кабачка в смесь яйца и сметаны, обжарьте на среднем огне.

2. Манка

Делает золотистую корочку, но легче, чем мука. Фишка: жарьте на среднем огне, чтобы не подгорела. Можно заменить на кукурузную крупу мелкого помола.

3. Овсяные хлопья

Для тех, кто хочет сытно и полезно. Приём: хлопья слегка измельчить, обвалять кабачок после яйца и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.

4. Сыр + яйцо

Ароматная корочка и насыщенный вкус. Важно: готовить на умеренном огне, чтобы сыр не пригорел.

5. Без панировки — на сухой сковороде или гриле

Максимум пользы, минимум калорий. Как сделать: присолить кабачок, дать постоять 10 минут, промокнуть и обжарить без масла.

Попробуйте хотя бы один из этих способов, и вы забудете, что жареные кабачки "должны" быть в муке. Без лишней панировки они получаются нежнее, полезнее и ярче на вкус.