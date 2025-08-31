Паста из кабачков с курицей: ленивый рецепт, который сэкономит время и деньги на здоровый обед

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить легкое, но при этом невероятно вкусное блюдо, которое не отнимет много времени? Паста из кабачков с курицей — именно такой вариант. Это не просто полезный обед или ужин, а настоящая находка для тех, кто следит за своим питанием и не хочет жертвовать вкусом.

Почему стоит выбрать пасту из кабачков с курицей

Кабачки — овощ, который часто недооценивают. Между тем, они содержат много воды и мало калорий, что делает их идеальной основой для низкокалорийных блюд. В сочетании с куриным филе, богатым белком, и нежным сливочным соусом, получается сбалансированное и сытное блюдо. К тому же, паста из кабачков — отличный способ разнообразить рацион, особенно если вы хотите уменьшить потребление традиционных макарон.

Ингредиенты для идеального блюда

Кабачки — 250 г

Куриное филе — 120 г

Сливки 10% — 120 г

Шпинат — 30 г

Сулугуни — 30 г

Пармезан — 15 г

Соль, паприка, чесночный порошок — по вкусу

Оливковое масло — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Для начала важно выбрать правильный кабачок — он должен быть длинным и упругим, чтобы из него получились аккуратные "спагетти". Сливки лучше брать 10% жирности: так соус будет нежным, но не слишком калорийным. Можно использовать и сливки с другим процентом жирности, но помните, что калорийность блюда изменится.

Переложите в блендер половину сливок, добавьте натертый сыр Сулугуни и свежие листья шпината. Измельчите все до однородной массы. Затем добавьте оставшиеся сливки и хорошо перемешайте — соус должен получиться густым и кремовым.

Промойте куриное филе и обсушите его бумажными полотенцами. Нарежьте на тонкие полоски. Приправьте мясо солью, паприкой и чесночным порошком, добавьте половину чайной ложки оливкового масла и оставьте на 5 минут, чтобы специи раскрылись.

Разогрейте сковороду на слабом огне, распределите оставшееся масло. Выложите куриные полоски так, чтобы они не соприкасались, и обжаривайте около 5 минут до золотистой корочки. Важно не спешить, чтобы курица прожарилась равномерно.

Пока курица жарится, помойте кабачок и обсушите. С помощью овощечистки или терки для корейской моркови нарежьте кабачок тонкими длинными полосками — это будет ваша паста.

Добавьте к курице соус и половину натертого Пармезана, перемешайте и при необходимости досолите. Затем порционно добавляйте кабачковые спагетти, аккуратно перемешивая. Готовьте на среднем огне около 6-7 минут, чтобы паста слегка прогрелась и пропиталась соусом.

Разложите готовое блюдо по тарелкам, посыпьте оставшимся Пармезаном и подавайте к столу. Это блюдо удивит вас своей легкостью и насыщенным вкусом!

Советы по выбору сковороды и масла

Для жарки курицы лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием или чугунную — они равномерно распределяют тепло и позволяют получить красивую корочку. Оливковое масло первого холодного отжима идеально подходит для таких блюд: оно сохраняет полезные свойства и придает легкий аромат.

Паста из кабачков с курицей — отличный выбор для тех, кто хочет питаться вкусно, полезно и быстро. Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, что здоровая пища может быть невероятно аппетитной!