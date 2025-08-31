Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кабачок
Кабачок
© freepik.com by 8photo is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:06

Паста из кабачков с курицей: ленивый рецепт, который сэкономит время и деньги на здоровый обед

Как приготовить пасту из кабачков с курицей в сливочном соусе

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить легкое, но при этом невероятно вкусное блюдо, которое не отнимет много времени? Паста из кабачков с курицей — именно такой вариант. Это не просто полезный обед или ужин, а настоящая находка для тех, кто следит за своим питанием и не хочет жертвовать вкусом.

Почему стоит выбрать пасту из кабачков с курицей

Кабачки — овощ, который часто недооценивают. Между тем, они содержат много воды и мало калорий, что делает их идеальной основой для низкокалорийных блюд. В сочетании с куриным филе, богатым белком, и нежным сливочным соусом, получается сбалансированное и сытное блюдо. К тому же, паста из кабачков — отличный способ разнообразить рацион, особенно если вы хотите уменьшить потребление традиционных макарон.

Ингредиенты для идеального блюда

  • Кабачки — 250 г
  • Куриное филе — 120 г
  • Сливки 10% — 120 г
  • Шпинат — 30 г
  • Сулугуни — 30 г
  • Пармезан — 15 г
  • Соль, паприка, чесночный порошок — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Для начала важно выбрать правильный кабачок — он должен быть длинным и упругим, чтобы из него получились аккуратные "спагетти". Сливки лучше брать 10% жирности: так соус будет нежным, но не слишком калорийным. Можно использовать и сливки с другим процентом жирности, но помните, что калорийность блюда изменится.

Переложите в блендер половину сливок, добавьте натертый сыр Сулугуни и свежие листья шпината. Измельчите все до однородной массы. Затем добавьте оставшиеся сливки и хорошо перемешайте — соус должен получиться густым и кремовым.

Промойте куриное филе и обсушите его бумажными полотенцами. Нарежьте на тонкие полоски. Приправьте мясо солью, паприкой и чесночным порошком, добавьте половину чайной ложки оливкового масла и оставьте на 5 минут, чтобы специи раскрылись.

Разогрейте сковороду на слабом огне, распределите оставшееся масло. Выложите куриные полоски так, чтобы они не соприкасались, и обжаривайте около 5 минут до золотистой корочки. Важно не спешить, чтобы курица прожарилась равномерно.

Пока курица жарится, помойте кабачок и обсушите. С помощью овощечистки или терки для корейской моркови нарежьте кабачок тонкими длинными полосками — это будет ваша паста.

Добавьте к курице соус и половину натертого Пармезана, перемешайте и при необходимости досолите. Затем порционно добавляйте кабачковые спагетти, аккуратно перемешивая. Готовьте на среднем огне около 6-7 минут, чтобы паста слегка прогрелась и пропиталась соусом.

Разложите готовое блюдо по тарелкам, посыпьте оставшимся Пармезаном и подавайте к столу. Это блюдо удивит вас своей легкостью и насыщенным вкусом!

Советы по выбору сковороды и масла

Для жарки курицы лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием или чугунную — они равномерно распределяют тепло и позволяют получить красивую корочку. Оливковое масло первого холодного отжима идеально подходит для таких блюд: оно сохраняет полезные свойства и придает легкий аромат.

Паста из кабачков с курицей — отличный выбор для тех, кто хочет питаться вкусно, полезно и быстро. Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, что здоровая пища может быть невероятно аппетитной!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как варить молодую кукурузу для сочного и ароматного результата сегодня в 1:18

Как выбрать кукурузу для варки, чтобы получить максимум сладости и сочности

Узнайте, как правильно варить молодую кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной. Советы по выбору початков, секреты варки и подачи — ваш идеальный летний рецепт.

Читать полностью » Как приготовить бургеры с фаршем, сыром и беконом сегодня в 1:15

История бургеров и секрет домашнего фарша: от немецких иммигрантов до вашего стола

Представьте сочный фарш с сыром и беконом: от котлет до бургеров. Простой рецепт с секретами вкуса и интересными фактами о еде.

Читать полностью » Рецепт домашнего джема из инжира и сухого красного вина сегодня в 0:26

Этот рецепт приведет вас в восторг: инжир и красное вино превращаются в изысканный десерт

Джем из инжира с красным вином — необычное сочетание, где сладость фруктов встречается с благородной терпкостью вина, создавая вкус с характером.

Читать полностью » Рецепт фаршированного перца с овощами и рисом для здорового ужина сегодня в 0:19

Перец как секрет успешных ужинов — меньше калорий, больше энергии, никто не догадается о лайфхаке

Лёгкий и полезный ужин без мяса? Попробуйте фаршированный овощами и рисом болгарский перец — вкусно, просто и диетично!

Читать полностью » Как приготовить кабачковую икру с томатной пастой для заготовок сегодня в 0:15

Традиции советских заготовок возвращаются: почему кабачковая икра с томатной пастой снова в моде

Ароматная кабачковая икра с томатной пастой — хит домашних заготовок. Узнайте простой рецепт для всей семьи, с секретами тушения и хранения.

Читать полностью » Исследование в Nature: потребление красного вина и шоколада связано с долголетием вчера в 23:27

"Запретные удовольствия" спасают сердце: как шоколад и вино оказались эликсиром долголетия

Учёные выяснили: тёмный шоколад и красное вино в умеренных количествах снижают риск диабета, рака и сердечно-сосудистых болезней и могут продлить жизнь.

Читать полностью » В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы вчера в 22:26

Новый способ подать пастилу: лёгкая закуска за 5 минут

Блогеры придумали новый способ подать пастилу: в сочетании с хамоном и страчателлой она превращается в стильную закуску под вино или шампанское.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть вредны для здоровья вчера в 21:16

Популярные блюда, которые вредят организму: неожиданные сочетания продуктов, которые вредят хуже яда

Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть неудачными: от рыбы с маринадами до шпината с тофу. Но не всё так страшно, как кажется.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Авто и мото

В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Питомцы

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность
Туризм

Почему Казань влюбляет в себя: что посмотреть в сентябре
Дом

Борьба с пожелтевшими пластиковыми поверхностями: перекись водорода, димексид и другие средства
Спорт и фитнес

Офтальмологи назвали безопасные способы плавания для людей с плохим зрением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru