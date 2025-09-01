Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Икра из кабачков
© commons.wikimedia.org by Ssofija is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 International.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:15

Вкус бабушкиного тепла: кабачковая икра, которая вернет детство одним кусочком хлеба

Домашняя кабачковая икра с чесноком и растительным маслом по традиционному рецепту

Представьте: кусочек хлеба, щедро намазанный душистой кабачковой икрой — и вот вы уже в детстве, на бабушкиной кухне, где запах овощей смешивается с теплом домашнего уюта. Эта классическая закуска не просто вкусная, она полезная и универсальная: идеально подходит как самостоятельная еда или дополнение к любому блюду. Сегодня я расскажу, как приготовить её дома, шаг за шагом, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета.

Что понадобится для приготовления

Для этого простого рецепта на 1 кг кабачков соберите следующие ингредиенты. Я использую молодые цукини, но подойдут и обычные кабачки — главное, чтобы они были свежими и без повреждений.

  • Кабачки: 1 кг
  • Лук: 200 г
  • Морковь: 250 г
  • Растительное масло: 100 мл
  • Уксус 9%: 20 мл
  • Томатная паста: 100 г
  • Соль: 5 г
  • Сахар: 10 г
  • Чеснок: по вкусу
  • Перец черный молотый: по вкусу

Если у вас аллергия на какой-то ингредиент, можно заменить уксус на лимонный сок или добавить больше чеснока для пикантности. А вот совет: выбирайте масло без запаха, как подсолнечное, чтобы не перебивать вкус овощей.

Пошаговый процесс приготовления

Теперь к самому интересному — готовим! Я переставила некоторые шаги для удобства: сначала подготовка, потом обжарка, затем смешивание и консервирование. Это делает процесс логичным и менее хаотичным.

Начнём с основ: очистите кабачки от кожуры (если она тонкая, оставьте), лук, морковь и чеснок. Всё ополосните и обсушите. Кабачки нарежьте кубиками, убрав семена при необходимости. Это займёт пару минут, но результат того стоит.

В сковороду с высокими бортами или казан влейте половину масла, разогрейте и обжарьте кабачки 10-15 минут, помешивая. Они должны стать мягкими и слегка золотистыми.

В другой сковороде разогрейте оставшееся масло и обжарьте нарезанные кубиками лук и морковь около 10 минут, до мягкости. Это добавит сладости и аромата.

Добавьте лук и морковь к кабачкам, перемешайте и тушите на умеренном огне ещё 10-15 минут. Овощи начнут выделять сок — это нормально. Пробейте смесь блендером в пюре. Верните в казан и доведите до кипения — так икра станет однородной.

Введите томатную пасту, соль, сахар, перец и чеснок. Попробуйте и скорректируйте вкус — я всегда добавляю чуть больше соли для баланса.

Накройте крышкой, тушите 7-8 минут на минимальном огне, помешивая. Влейте уксус, подержите ещё минуту. Стерилизуйте банки (читайте советы в конце), разложите икру, закройте крышками. Переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать. Храните в прохладе — икра готова!

Полезные советы и нюансы

Чтобы икра получилась идеальной, следите за огнём: сильный жар может сжечь овощи, а слабый — сделать вкус водянистым. Кабачковая икра низкокалорийна — около 30 ккал на 100 г, так что её можно есть без угрызений совести. А если хотите экспериментировать, добавьте болгарский перец или зелень — это освежит рецепт.

В итоге, эта икра — настоящий хит домашней кухни. Она вкусна и холодной, и горячей, как соус к мясу или гарнир. Попробуйте, и вы не пожалеете! Для идеальной сковороды и масла смотрите ссылки в оригинале рецепта.

