Секретная хитрость спасает кабачковую запеканку от лишней влаги и делает её воздушной

С окончанием лета постепенно исчезают и сезонные овощи. Но на прилавках магазинов и рынков пока ещё можно встретить изобилие цуккини — простого в выращивании и невероятно универсального овоща. Из него готовят всё: от лодочек с начинкой до хрустящей "картошки фри" и даже десертов.

Тертый кабачок — секрет идеальной запеканки

Многие хозяйки привыкли готовить запеканку из цуккини по классическому принципу: нарезанные кружочки, яйца, сыр и немного масла. Такой рецепт проверен временем, но часто получается чересчур водянистым. Виноваты в этом несколько факторов: толщина нарезки, уровень сочности овоща и недостаточное просаливание.

Есть простой способ избежать проблемы — использовать тертый цуккини. Тонкие полоски равномернее просаливаются, быстрее отдают влагу, а отжимание становится куда эффективнее. В результате получается не влажный гратен, а нежная, кремовая запеканка с хрустящей корочкой.

Пошаговый рецепт запеканки из цуккини

Чтобы повторить удачный вариант блюда, стоит соблюдать несколько шагов:

Натрите овощи . Используйте тёрку или кухонный комбайн. Излишки можно заморозить, чтобы зимой добавить в хлеб или котлеты.

. Используйте тёрку или кухонный комбайн. Излишки можно заморозить, чтобы зимой добавить в хлеб или котлеты. Подготовьте форму . Смажьте двухлитровую форму для выпечки маслом или кулинарным спреем.

. Смажьте двухлитровую форму для выпечки маслом или кулинарным спреем. Посолите и слейте влагу . Перемешайте тёртый цуккини с солью и оставьте на 15 минут в дуршлаге. Затем тщательно отожмите овощи в полотенце.

. Перемешайте тёртый цуккини с солью и оставьте на 15 минут в дуршлаге. Затем тщательно отожмите овощи в полотенце. Обжарьте лук. На сковороде доведите его до мягкости.

На сковороде доведите его до мягкости. Соберите основу . Смешайте кабачки, лук и сыры, переложите в форму и запекайте 20 минут при 190 °C.

. Смешайте кабачки, лук и сыры, переложите в форму и запекайте 20 минут при 190 °C. Добавьте хрустящую корочку. Панировочные сухари панко соедините с маслом и пармезаном, посыпьте сверху и запеките ещё 10-15 минут.

Универсальный ингредиент

Запеканка из цуккини — лишь один из вариантов использования овоща. Натрёпанный про запас цуккини превращается в основу для пирогов, хлеба или лёгких оладий. Таким образом, даже когда сезон подойдёт к концу, летнее настроение можно будет вернуть всего за пару минут на кухне.