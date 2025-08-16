Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запеканка из трески с картофельным пюре и луком
Запеканка из трески с картофельным пюре и луком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Секретная хитрость спасает кабачковую запеканку от лишней влаги и делает её воздушной

Запеканка из цуккини получается менее водянистой при использовании тёртых овощей

С окончанием лета постепенно исчезают и сезонные овощи. Но на прилавках магазинов и рынков пока ещё можно встретить изобилие цуккини — простого в выращивании и невероятно универсального овоща. Из него готовят всё: от лодочек с начинкой до хрустящей "картошки фри" и даже десертов.

Тертый кабачок — секрет идеальной запеканки

Многие хозяйки привыкли готовить запеканку из цуккини по классическому принципу: нарезанные кружочки, яйца, сыр и немного масла. Такой рецепт проверен временем, но часто получается чересчур водянистым. Виноваты в этом несколько факторов: толщина нарезки, уровень сочности овоща и недостаточное просаливание.

Есть простой способ избежать проблемы — использовать тертый цуккини. Тонкие полоски равномернее просаливаются, быстрее отдают влагу, а отжимание становится куда эффективнее. В результате получается не влажный гратен, а нежная, кремовая запеканка с хрустящей корочкой.

Пошаговый рецепт запеканки из цуккини

Чтобы повторить удачный вариант блюда, стоит соблюдать несколько шагов:

  • Натрите овощи. Используйте тёрку или кухонный комбайн. Излишки можно заморозить, чтобы зимой добавить в хлеб или котлеты.
  • Подготовьте форму. Смажьте двухлитровую форму для выпечки маслом или кулинарным спреем.
  • Посолите и слейте влагу. Перемешайте тёртый цуккини с солью и оставьте на 15 минут в дуршлаге. Затем тщательно отожмите овощи в полотенце.
  • Обжарьте лук. На сковороде доведите его до мягкости.
  • Соберите основу. Смешайте кабачки, лук и сыры, переложите в форму и запекайте 20 минут при 190 °C.
  • Добавьте хрустящую корочку. Панировочные сухари панко соедините с маслом и пармезаном, посыпьте сверху и запеките ещё 10-15 минут.

Универсальный ингредиент

Запеканка из цуккини — лишь один из вариантов использования овоща. Натрёпанный про запас цуккини превращается в основу для пирогов, хлеба или лёгких оладий. Таким образом, даже когда сезон подойдёт к концу, летнее настроение можно будет вернуть всего за пару минут на кухне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов вчера в 22:36

Фастфуд — это не шаурма: что можно съесть быстро и без вреда для здоровья

Быстрый перекус не обязательно вреден. Диетолог Екатерина Ширшова раскрывает, как питаться на бегу так, чтобы не навредить ни фигуре, ни здоровью.

Читать полностью » Белый чай снижает уровень сахара и холестерина — подтверждена польза при диабете вчера в 21:30

Чай, который почти никто не пробовал: в чём тайна белого настоя

Белый чай — один из самых ценных напитков в мире. Рассказываем, почему он так называется, как его делают и в чём его исключительная польза для организма.

Читать полностью » В жару роллы с сырой рыбой портятся за час — избегайте долгой доставки вчера в 20:22

Суши с сюрпризом: чем может закончиться летний заказ роллов

Летом роллы могут стать причиной серьёзного отравления. Как не отдать деньги за опасный ужин? Рассказываем, какие ошибки с доставкой могут стоить здоровья.

Читать полностью » Дыня снабжает организм натуральными сахарами и электролитами в жару вчера в 18:47

Дыня — сладкий фрукт, который работает как фитнес-тренер: худеешь, пока наслаждаешься вкусом

Дыня не только освежает в летние дни, но и помогает сбросить лишний вес. Узнайте, как этот фрукт поддерживает водный баланс и наполняет энергией.

Читать полностью » Диетолог Бахам: в греческом йогурте меньше лактозы, чем в молоке и обычном йогурте вчера в 17:41

Один насыщает как стейк, другой лечит кишечник: что выбрать для перекуса без лишних сомнений

Какой из полезных перекусов выбрать: греческий йогурт или творог? Оба продукта имеют свои плюсы и минусы. Узнайте, что выбрать для своей диеты.

Читать полностью » Французский способ выпекания помогает получить тонкие и золотистые блины вчера в 15:09

Блины без комочков и нервов: главный враг теста — спешка

Узнайте, как сделать блинчики нежными и воздушными с помощью простых секретов и небольшой хитрости — ваш завтрак станет настоящим угощением.

Читать полностью » Обнаружены канцерогены и насекомые в популярных брендах кофе вчера в 15:11

Этот кофе может накапливать канцерогены в организме: названы марки, которых стоит опасаться

Обнаружены опасные компоненты в кофе популярных марок: акриламид, пестициды и канцерогены. Как выбрать безопасный напиток и защитить здоровье?

Читать полностью » Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров вчера в 14:32

Не только курица: какой птицей можно удивить гостей за ужином

Хрустящие снаружи и нежные внутри — запечённые перепела в духовке станут украшением стола. Простой рецепт с картошкой и ароматными специями для тех, кто ценит вкус и пользу.

Читать полностью »

Новости
Мир

Депутат Рады Дубинский заявил, что Трампу и Путину по пути
Авто и мото

Си Цзиньпин назвал ситуацию на рынке электромобилей в Китае "ценовой войной"
Мир

Radar Online: Состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось из-за онкологии
Садоводство

Подготовьте грядки к будущему урожаю: 7 эффективных сидератов для августа
Мир

Опрос: 43% немцев считают, что "Альтернатива для Германии" победит на следующих выборах
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, как удерживать штангу на груди при фронтальных приседаниях
Наука и технологии

Ливерморская лаборатория: ИИ предсказал исход эксперимента по термоядерному синтезу с точностью выше суперкомпьютеров
Туризм

В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru