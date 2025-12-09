Инфекция начинается с одного зуба: почему наркоз может стать единственным шансом вылечить ребенка

Лечение зубов у детей под общим наркозом возможно при необходимости и правильной работе врача с анестезиологом, отметила врач-стоматолог Ирина Першина. О том, в каких случаях такой подход оправдан и безопасен, специалист рассказала в комментарии для NewsInfo.

Решение о лечении под наркозом всегда принимается индивидуально и зависит от объема вмешательства и оценки состояния ребенка анестезиологом, подчеркнула врач.

"Если есть необходимость и показания, то да. Тут вопрос скорее к объёму лечения и виду наркоза. Если грамотный анестезиолог адекватно оценивает состояние ребенка, лечащий врач укладывается во временные рамки, согласованные с анестезиологом, то в таком тандеме за один сеанс можно все проблемы решить", — отметила Першина.

Эксперт добавила, что отсутствие лечения может быть опасно, поскольку молочные зубы в раннем возрасте часто становятся источником инфекции, а ребенок может категорически сопротивляться лечению из-за психологических или неврологических особенностей.

"К примеру, к четырём годам у ребенка уже на месте все молочные зубы, они могут болеть и быть источником инфекции. А ребенок может не даваться лечится. По определениям психическим или неврологическим особенностям, к примеру. Оставлять его без лечения значит рисковать здоровьем. Поэтому наркоз это выход", — пояснила специалист.

По ее словам, решение о количестве зубов для однократного лечения принимается совместно с анестезиологом, а каждый клинический случай требует тщательной подготовки.