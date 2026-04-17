Мужчина в кабинете стоматолога
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:18

Зуб меняет цвет не просто так: за безобидным оттенком может скрываться опасный процесс

Изменение цвета зуба может сигнализировать как о безобидном налете, так и о серьезных внутренних проблемах, вплоть до травм и последствий лечения, отметил врач-стоматолог Алексей Антипенко. В беседе с NewsInfo специалист объяснил, почему зубы теряют белый цвет и когда это повод срочно обратиться к врачу.

Антипенко пояснил, что причины изменения цвета зубов делятся на поверхностные и внутренние, причем последние могут быть значительно опаснее и сложнее в лечении. По его словам, налет часто связан с образом жизни — питанием, курением и гигиеной, тогда как изменения внутри зуба могут указывать на травмы, старые методы лечения или даже системные нарушения.

"Cтоит разделить окрашивание зубов поверхностное и окрашивание зубов в результате каких-то системных осложнений, которые уже исправить трудно. Поверхностные это может быть частое употребление кофе, чая, каких-либо красящих продуктов", — отметил Антипенко.

Он добавил, что более глубокие изменения цвета часто связаны с поражением дентина — внутренней ткани зуба, которая способна впитывать пигменты. Это может происходить из-за курения, травм или разрушения эмали, когда внутренние структуры становятся уязвимыми.

"Если мы говорим про то, от чего зубы становятся, допустим, розовыми, желтыми или черными, возможно, имела место травма, допустим, после удара по передним зубам или когда человек падает и обо что-то бьется. Чаще всего это у малышей бывает. Во взрослом возрасте достаточно трудно удариться зубами так, чтобы произошла серьезная травма с разрывом сосудисто-нервного пучка", — подчеркнул специалист.

Эксперт также обратил внимание, что розовый оттенок зуба может быть следствием устаревших методов лечения с применением формалина, а потемнение — результатом старых пломб или кариеса. В ряде случаев изменение цвета связано с генетическими особенностями или воздействием тяжелых металлов.

В завершение Антипенко подчеркнул, что любое изменение цвета зубов требует диагностики, особенно если затронут не один зуб, а весь ряд, так как это может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

"Изменение цвета зубов может быть причиной скрытых общих заболеваний и порой лучше предотвратить серьезные осложнения общего генеза. Если один зуб покрасился, ничего страшного, если идет полное окрашивание всего зубного ряда, надо серьезно отнестись к этому вопросу", — предостерег стоматолог.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

