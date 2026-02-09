Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стоматологический макет
Стоматологический макет
© unsplash.com by Quang Tri NGUYEN is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:14

Имплант подождет: в каких случаях разрушенный зуб можно сохранить

При сохраненном и здоровом корне удалять зуб не всегда нужно, так как существуют варианты восстановления, пояснил врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев. В беседе с NewsInfo он посоветовал, какое решение принять, если зуб разрушился, а корень цел.

При разрушении зуба ключевым моментом становится состояние корня, так как именно от этого зависит тактика лечения, говорит стоматолог. По словам Ахмурзаева, универсального ответа здесь не существует, поскольку каждый клинический случай требует отдельной оценки и диагностики.

"Зависит от того, какой именно корень цел. Иногда корни невозможно протезировать. Если есть возможность, то поставить вкладку и коронку. Смотря какой зуб, смотря на какой корень", — пояснил врач.

Специалист отметил, что установка коронки на один зуб не затрагивает соседние и не является мостовидной конструкцией. При этом альтернативы коронке крайне ограничены и напрямую зависят от степени разрушения коронковой части зуба.

"Если корень нормальный, если нет воспалительного процесса, есть показания сделать на него коронку, почему бы нет? Можно оставить, даже хорошо будет. Если корень с воспалением, сильно разрушенный, либо истонченный, тогда лучше не хранить инфекцию, удалить и нормальный имплант поставить", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься после снимка и КТ, когда врач оценивает риски и состояние корня. Если корень здоров и нет воспаления, коронка может прослужить несколько лет, однако при инфекции или сильном истончении более правильным вариантом станет удаление зуба с последующей установкой импланта.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Этот стиль не бросается в глаза, но притягивает: poetcore стал языком нового поколения сегодня в 10:33

В 2026 году мода возвращается к мягким формам, текстурам и внутренней чувствительности, превращая стилистику Poetcore в символ осознанности и гармонии.

Читать полностью » Мышцы сдают без причины: эта скрытая нехватка крадёт силу и выносливость — многие не догадываются сегодня в 6:07

Постоянная усталость и слабость мышц могут крыться в скрытых дефицитах витаминов, которые легко обнаружить и устранить через правильное питание и солнечный свет.

Читать полностью » Приливы — лишь вершина айсберга: что на самом деле происходит с телом во время менопаузы вчера в 23:05

Менопауза окружена множеством мифов, мешающих правильно распознать симптомы и выбрать эффективное лечение. Реальные факты помогают принимать взвешенные решения.

Читать полностью » Кофе, выпитый не вовремя, теряет силу: часы, которые решают, продлит напиток жизнь или украдёт сон вчера в 18:03

Исследование показало, почему утренний кофе влияет на здоровье иначе, чем дневной, и как время привычной чашки связано с сердцем и сном.

Читать полностью » Речь начинается с ложки: самостоятельное питание неожиданно ускоряет развитие ребёнка вчера в 17:32

Исследование показало, что дети, которые раньше начинают есть самостоятельно, активнее развивают коммуникацию и чаще говорят предложениями уже к двум годам.

Читать полностью » Кости слабеют тихо — пока не случается перелом: что должно быть в тарелке каждый день вчера в 11:58

Знания о правильном питании помогают укрепить кости и снизить риск переломов. Откройте секреты важнейших микроэлементов и привычек для крепкого скелета

Читать полностью » То, что считали дополнением к бегу, оказалось главным оружием против метаболических сбоев вчера в 10:11

Силовые тренировки оказались эффективнее бега для чувствительности к инсулину. Эксперимент показал, как нагрузка влияет на риск диабета и ожирения.

Читать полностью » Кортизол зашкаливает без причины: один скрытый дефицит держит организм в стрессе вчера в 5:23

Как уровень магния в вашем организме влияет на кортизол и реакцию на стресс? Удивительные факты, которые могут изменить ваше представление о здоровье.

Читать полностью »

Новости
Еда
Картошка и фрикадельки — а вкус как из детства: запеканка, которую просят готовить снова
Недвижимость
Синдром мертвой комнаты: почему в двушке теснее, чем в студии
Спорт и фитнес
Гантели, вес тела и никакой магии: силовые упражнений, которые дают быстрый отклик мышцам
Красота и здоровье
Усталость не проходит неделями: тело и мозг подают разные сигналы, которые все путают
Авто и мото
Пробег и кузов — не главное: почему импортное авто может обернуться ловушкой
Красота и здоровье
Эксцентричные сумки выходят их моды: новые фавориты сезона удивляют
Питомцы
Упустите этот момент — и щенок вырастет тревожным: что нужно сделать в первые месяцы
Спорт и фитнес
Мышцы слабеют не из-за возраста: простой комплекс в кровати даёт неожиданный эффект
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet