Имплант подождет: в каких случаях разрушенный зуб можно сохранить

При сохраненном и здоровом корне удалять зуб не всегда нужно, так как существуют варианты восстановления, пояснил врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев. В беседе с NewsInfo он посоветовал, какое решение принять, если зуб разрушился, а корень цел.

При разрушении зуба ключевым моментом становится состояние корня, так как именно от этого зависит тактика лечения, говорит стоматолог. По словам Ахмурзаева, универсального ответа здесь не существует, поскольку каждый клинический случай требует отдельной оценки и диагностики.

"Зависит от того, какой именно корень цел. Иногда корни невозможно протезировать. Если есть возможность, то поставить вкладку и коронку. Смотря какой зуб, смотря на какой корень", — пояснил врач.

Специалист отметил, что установка коронки на один зуб не затрагивает соседние и не является мостовидной конструкцией. При этом альтернативы коронке крайне ограничены и напрямую зависят от степени разрушения коронковой части зуба.

"Если корень нормальный, если нет воспалительного процесса, есть показания сделать на него коронку, почему бы нет? Можно оставить, даже хорошо будет. Если корень с воспалением, сильно разрушенный, либо истонченный, тогда лучше не хранить инфекцию, удалить и нормальный имплант поставить", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься после снимка и КТ, когда врач оценивает риски и состояние корня. Если корень здоров и нет воспаления, коронка может прослужить несколько лет, однако при инфекции или сильном истончении более правильным вариантом станет удаление зуба с последующей установкой импланта.