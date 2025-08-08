Фтор в избытке и истончённая эмаль: к чему ведёт привычка давить пасту без меры

Яркие рекламные кадры, где зубная щётка полностью покрыта пастой, могут казаться эталоном правильной чистки зубов. Однако стоматолог Юлия Селютина в своём Telegram-канале объяснила, что эта привычка способна навредить здоровью полости рта.

Опасность избытка абразивов

"В составе большинства зубных паст имеются различные абразивы, которые в небольшом количестве являются безопасными, но при избытке… приведут к постепенному истончению эмали", — отметила Селютина.

Излишки пасты дают много пены, создавая ложное ощущение чистоты, даже если налёт остаётся на зубах.

Риск флюороза

Чрезмерное использование пасты увеличивает поступление фтора. В умеренных количествах он укрепляет эмаль, но при избытке может вызвать флюороз — появление белых пятен на зубах.

Сколько пасты нужно на самом деле

Взрослые — порция размером с горошину.

Дети 3-6 лет — вдвое меньше.

Такое количество достаточно для эффективной очистки и безопасно для зубов и дёсен.