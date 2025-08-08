Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зубные щётки
Зубные щётки
© Андерсон Манчини is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

Фтор в избытке и истончённая эмаль: к чему ведёт привычка давить пасту без меры

Стоматолог, предупредила, что избыток зубной пасты может повредить эмаль и вызвать флюороз

Яркие рекламные кадры, где зубная щётка полностью покрыта пастой, могут казаться эталоном правильной чистки зубов. Однако стоматолог Юлия Селютина в своём Telegram-канале объяснила, что эта привычка способна навредить здоровью полости рта.

Опасность избытка абразивов

"В составе большинства зубных паст имеются различные абразивы, которые в небольшом количестве являются безопасными, но при избытке… приведут к постепенному истончению эмали", — отметила Селютина.

Излишки пасты дают много пены, создавая ложное ощущение чистоты, даже если налёт остаётся на зубах.

Риск флюороза
Чрезмерное использование пасты увеличивает поступление фтора. В умеренных количествах он укрепляет эмаль, но при избытке может вызвать флюороз — появление белых пятен на зубах.

Сколько пасты нужно на самом деле
Взрослые — порция размером с горошину.
Дети 3-6 лет — вдвое меньше.
Такое количество достаточно для эффективной очистки и безопасно для зубов и дёсен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог назвал основные факторы риска инфаркта миокарда сегодня в 19:21

Когда боль молчит: как распознать приближение инфаркта

Кардиолог предупредил, что инфаркт может наступить без предвестников, назвал первые тревожные признаки и напомнил, почему эта болезнь остаётся лидером по смертности.

Читать полностью » Почему утренние прогулки активируют метаболизм и улучшают сон, объясняют исследования сегодня в 19:17

Прогулки на свежем воздухе: как выбрать лучшее время дня для улучшения здоровья

Прогулки полезны всегда, но ученые советуют выходить на улицу в определенное время дня. Узнайте, как утренние, послеобеденные и вечерние прогулки влияют на здоровье!

Читать полностью » Исследования: кофе не вызывает гипертонию сегодня в 19:11

Чашка, которая помогает мозгу: как кофе снижает риск деменции

Кардиолог развеял миф о связи кофе с повышенным давлением и рассказал, при каком потреблении напиток приносит только пользу.

Читать полностью » Врач рассказала, как распознать опасный алкоголь с метанолом сегодня в 19:11

Опасный тост: всего 10 миллилитров могут лишить зрения

Врач рассказала, какие ядовитые вещества содержатся в «паленом» алкоголе, как его распознать и почему даже небольшая доза метанола смертельно опасна.

Читать полностью » Диетолог объяснила, какие жиры нужны для снижения симптомов менопаузы сегодня в 19:01

Жиры против приливов: неожиданный союзники в менопаузе

Диетолог рассказала, почему отказ от жиров при менопаузе опасен для гормонального баланса и какие продукты помогут облегчить симптомы.

Читать полностью » В Чехии обнаружили косметику Schwarzkopf и Nivea с запрещённым веществом сегодня в 18:36

Смертельный ингредиент в вашей ванной? Schwarzkopf и Nivea под прицелом проверок

В Чехии изымают Schwarzkopf и Nivea из-за lilial, запрещённого в ЕС, так как он несёт риски для здоровья.

Читать полностью » Влияние погоды на здоровье: как защитить себя от метеоропатии 06.08.2025 в 18:28

Погода и здоровье: неочевидная связь, о которой не догадываются многие

Научные исследования подтверждают, что изменяющаяся погода может вызывать физический дискомфорт. Узнайте, как защитить себя от метеоропатии и ее последствий.

Читать полностью » Химик рассказал, какие кремы разрушаются при нагреве и ультрафиолете сегодня в 18:16

Летом кремы стареют за часы — как хранить кремы летом, чтобы они не превратились в химическую угрозу

Эксперт объяснил, какие кремы опасно оставлять на солнце, чем грозит нагрев до 70 °C и как понять, что средство испортилось.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

BBC покажет 18 августа документальный фильм об Оззи Осборне "Coming Home"
Красота и здоровье

Врач: женщины в России всё чаще откладывают материнство ради карьеры и образования
Садоводство

Светлана Самойлова: почему кабачки гниют и как предотвратить эту проблему
Еда

Кольраби в сезон: с июня по октябрь — как готовить и кому особенно полезна
Питомцы

Зоопарк в Дании предложил местным жителям приносить домашних животных для хищников
Красота и здоровье

Эксперт: отказ от обследований и игнорирование боли — повод сменить гинеколога
Наука и технологии

Командные виды спорта помогают подросткам бороться с депрессией — данные китайских исследователей
Красота и здоровье

Зачем класть мускатный орех в еду: откройте для себя его полезные свойства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru