Зубы комодских драконов покрыты железом

Ученые из Королевского колледжа Лондона раскрыли еще один секрет охотничьего мастерства комодских варанов, также известных как драконы Комодо.

Исследователи обнаружили, что зубы этих грозных хищников покрыты слоем оксидов железа, что делает их невероятно прочными и эффективными орудиями для разрывания плоти.

Исследование началось с анализа зубов комодского дракона, прожившего 15 лет в Лондонском зоопарке. На его зубах был замечен характерный оранжевый налет, образующийся при взаимодействии железа с кислородом. Сравнение с образцами зубов из музейных коллекций подтвердило наличие схожих признаков. Более того, ученые обнаружили следы железа и на зубах динозавров.

К сожалению, из-за длительного процесса минерализации в почве, детальное изучение зубов динозавров затруднено. Тем не менее, исследователи предполагают, что подобное "железное покрытие" зубов могло быть характерно и для крупных доисторических рептилий, передавшись современным варанам в качестве эволюционного наследия. Такое приспособление было бы крайне полезным для прогрызания чешуи и разрывания толстой шкуры добычи, делая зубы идеальным инструментом для охоты.

Помимо "железного покрытия", зубы комодских драконов обладают и другими особенностями, делающими их невероятно опасными. Они плоские, изогнутые и покрыты зазубринами, напоминая острые лезвия, идеально приспособленные для разрезания плоти жертвы. Сочетание этих факторов делает комодских варанов одними из самых успешных хищников на планете.

Таким образом, исследование ученых из Королевского колледжа Лондона проливает свет на еще один аспект эволюционной адаптации комодских драконов, подтверждая, что их охотничий успех обусловлен не только размерами и силой, но и уникальными особенностями строения зубов.

Фото: commons. wikimedia.org/Vassil (release this work into the public domain)