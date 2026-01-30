Серьезная угроза не только для глаз: в этих случаях линзы нужно срочно снимать

Нарушение простых правил ношения контактных линз может привести к тяжелым инфекциям и стойкому снижению зрения, отметила офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова. О рисках неправильного использования контактных линз специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Шилова подчеркнула, что сами контактные линзы в большинстве случаев безопасны, а основные проблемы возникают из-за повседневных привычек, которые многие считают безобидными. По ее словам, офтальмологи регулярно сталкиваются с осложнениями, которые напрямую связаны с несоблюдением режима ношения и ухода за линзами.

"Три самые "опасные привычки", которые дают львиную долю рисков это сон или даже короткая дремота в линзах, контакт с водой и такие ошибки ухода, как хранение линз в несвежем растворе, редкая смена контейнера", — пояснила специалист.

Она обратила внимание, что засыпание в линзах кратно увеличивает риск инфекций, даже если линзы формально разрешены для пролонгированного ношения. Также серьезную опасность представляет любой контакт линз с водой.

"Душ, бассейн, море, баня или джакузи, умывание в линзах, промывание контейнера водой. Вода не стерильна, а линза может сохранить микроорганизмы у роговицы, повышая риск тяжелых кератитов", — предупредила Шилова.

Эксперт добавила, что особенно внимательными к ношению линз должны быть люди, которые страдают сухостью глаз, аллергией и хроническими воспалениями век, а также те, кто много работает за экранами или занимается водными видами спорта. Офтальмолог назвала меры, которые помогают снизить риск осложнений у носителя линз.

"Строго соблюдать график замены линз и режим ношения, назначенный врачом, если есть возможность использовать однодневные линзы, потому что они исключают этап хранения, при использовании линз тщательно мыть руки", — говорит врач.

При появлении боли, покраснения, светобоязни или резкого ухудшения зрения линзы необходимо немедленно снять и как можно быстрее обратиться к доктору, предупредила эксперт, поскольку инфекции роговицы развиваются стремительно и могут оставить необратимые последствия.