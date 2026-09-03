После сорока шансы на хорошую работу выросли: работодатели увидели в возрасте совсем другую сторону

Масштабный кадровый дефицит заставил бизнес отказаться от прежних возрастных фильтров в пользу опытных профессионалов, говорит независимый HR-эксперт, хедхантер Зулия Лоикова. Для NewsInfo эксперт прокомментировала критическую смену приоритетов у российских работодателей.

Ранее сообщалось, что работодатели в России пересматривают отношение к сотрудникам старше сорока лет. За год число приглашений таких сотрудников удвоилось. Зафиксирован рост интереса к возрастным специалистам на рабочие специальности, включая электриков, операторов станков и разнорабочих.

По словам Лоиковой, работодатели осознали ценность зрелых сотрудников, обладающих глубокой насмотренностью и компетенциями, которые невозможно сформировать в короткие сроки. Сегодня бизнес ищет тех, кто способен немедленно включиться в процессы и обеспечить возврат инвестиций. На фоне нехватки персонала многие забытые профессии вновь стали востребованными, что расширяет возможности для возрастных специалистов.

"У нас дефицит кадров, яма сейчас огромная, фокус сместился на ту прослойку, которую ранее не замечали работодатели. Это самая активная часть работников, которые имеют опыт, зрелость, насмотренность и компетенции. Есть стереотипы, что, якобы, сотрудники после сорока меньше развиваются. На самом деле это не так", — пояснила Лоикова.

Эксперт подчеркнула, что соискатели старше сорока лет отличаются высокой устойчивостью и прагматичностью. У таких работников чаще всего уже выросли дети, что снижает частоту уходов на больничные или внеплановые отпуска. В условиях, когда бизнесу стало тяжелее нанимать людей, надежность становится одним из главных критериев выбора. При этом современные требования к кандидатам подразумевают проверку не только прошлых заслуг, но и способности давать результат здесь и сейчас.

"В текущей рыночной конъюнктуре работодателю требуется человек, который максимально быстро может дать эффективность, выйти на работу, вернуть вложенные в него инвестиции. Это может сделать только опытный сотрудник", — уверена эксперт.

Динамика рынка подтверждает: если раньше компании могли позволить себе долгий отбор, то сейчас время закрытия позиции критично. Нередко даже длительно открытые вакансии свидетельствуют о поиске именно той редкой квалификации, которой чаще всего обладают именно возрастные кадры.

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