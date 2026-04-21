Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Велосипед
© unsplash.com by Denago eBikes is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:34

Люди гонятся за ЗОЖ и упускают главное: вот где кроется ошибка

Нормы здорового образа жизни каждый человек определяет для себя сам, считает фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев. О том, что такое ЗОЖ и от чего зависит качество жизни, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Мосалев считает, что здоровый образ жизни строится на минимизации вредных факторов, правильном питании и умеренных физических нагрузках. При этом универсальных норм, по его мнению, не существует, потому что многое зависит от привычек, окружения и отношения человека к собственному здоровью.

"Каждый для себя определяет норму самостоятельно и каждый должен отдавать отчет, к чему тот или иной образ жизни приводит. Однозначно, качество жизни зависит от питания и физических нагрузок. А так же от уравновешенной нервной системы", — отметил Мосалев.

Он добавил, что тем, кто хочет сохранить энергию и подвижность на долгие годы, стоит уже сейчас пересмотреть свои привычки. По словам специалиста, важно подобрать правильный рацион, а также регулярно включать в жизнь посильную активность.

"Подобрать такой рацион, чтобы организм получал все необходимое для полноценного функционирования. И несколько дней в неделю организовывать активности. Например, танцы, пилатес, йога, фитнес, прогулки на свежем воздухе", — посоветовал эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet