Полезные ЗОЖ-тренды бьют по пищеварению: эти привычки могут обернуться вздутием и запорами

Даже полезная привычка здорового образа жизни может обернуться вздутием, спазмами, запорами и нагрузкой на печень, отметила молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. О том, какие популярные практики здорового образа жизни способны навредить пищеварению, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Вечерняя Москва" сообщило, что гастроэнтеролог Александра Метелина предостерегла сторонников здорового образа жизни от нескольких популярных, но потенциально вредных для пищеварения трендов.

Дробышева подчеркнула, что универсальные системы питания не всегда подходят конкретному человеку.

"Важно понимать, что любые популярные системы питания и ЗОЖ-практики хоть и рассчитаны на массовое применение, тем не менее, учитывают индивидуальные особенности, состояние здоровье и ЖКТ. Даже полезный тренд может навредить, если он не подходит", — пояснила диетолог.

Биолог привела несколько примеров модных трендов, которые неоднозначно, по ее мнению, сказываются на здоровье,

"Сыроедение или стремление набрать полную норму клетчатки, тридцать грамм в день. Грубая клетчатка, которую мы получаем из сырых овощей или трав различных, это стресс для кишечника, особенно неподготовленного. Вместо очищения получаем вздутие и спазмы, может обостриться гастрит. Второй тренд — монодиеты и одержимость чистым питанием, когда исключается целая группа продуктов из питания и меню сводится к однообразию. Первый день, например, только гречка, второй день брокколи", — пояснила Дробышева.

По словам биохимика, разнообразие рациона остается важным фактором здоровья кишечной микробиоты. Она также предупредила, что длительные паузы при интервальном голодании у некоторых людей могут тормозить выработку желчи и желудочного сока, приводить к застою желчи, образованию камней и запорам.

Отдельно Дробышева указала на риски низкоуглеводного питания.

"Его суть сводится к тому, что мы практически не употребляем углеводы, основное питание составляют белки, мясо и жиры. Это может привести к перегрузке ЖКТ белком, что в свою очередь вызывает запоры, нарушает моторику, повышает нагрузку на почки и печень", — добавила специалист.

Кроме того, по словам специалиста, детокс-соки и смузи при полной замене твердой пищи дают организму ударную дозу фруктового сахара. Такие режимы противопоказаны людям с повышенным сахаром в крови и диабетикам, а также могут приводить к диарее и несварению.

Дробышева также назвала опасными агрессивные детокс-программы с БАДами, растительными экстрактами, слабительными или клизмами. Она подчеркнула, что печень и кишечник не нуждаются в таких чистках, а самолечение добавками может привести к лекарственному поражению печени.