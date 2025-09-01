Zotye без конвейера: почему теперь марка выпускает только воспоминания

Судебное решение о демонтаже производственных линий поставило окончательную точку в истории одной из самых известных китайских автомобильных компаний последних десятилетий. Zotye Auto, долгое время удерживавшаяся на плаву благодаря продаже бюджетных моделей, лишилась ключевого оборудования и теперь фактически не имеет возможности продолжать выпуск автомобилей.

Судебное решение и его последствия

Производственный цех в Чунцине, где собиралась модель Zotye T300, был принудительно демонтирован по распоряжению суда. Для компании это стало ударом, ведь именно эта линия была основой для производства главной модели бренда. Без нее возобновить выпуск машин невозможно, и компания оказалась в тупике.

Финансовая нагрузка на Zotye достигла критической отметки — 96,1% от стоимости активов. По сути, все имущество компании давно находится под залогом, а возможность маневра у руководства отсутствует.

Шесть лет убытков

Финансовые проблемы бренда тянутся с конца 2010-х годов. За шесть с половиной лет Zotye накопила колоссальные убытки — 255 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 3,3 триллиона рублей. Главная причина — падение спроса на продукцию марки и неспособность компании адаптироваться к новому рынку.

В условиях жесткой конкуренции китайские потребители стали отдавать предпочтение другим производителям, активно выводившим на рынок современные кроссоверы и электромобили. Zotye же продолжала делать ставку на морально устаревшие модели, постепенно теряя клиентов.

Вмешательство регулятора

Ситуация усугубилась весной этого года, когда китайский регулятор ценных бумаг обратил внимание на отчетность компании. Несколько топ-менеджеров получили официальные предупреждения за недостоверные данные, которые предоставлялись с 2021 по 2024 год. Таким образом, кризис оказался не только финансовым, но и управленческим.

Итоги первого полугодия

По предварительным расчетам, в первом полугодии 2025 года компания потеряла от 1,35 до 2 миллиардов юаней. Для сравнения: год назад убыток составлял 2,59 миллиарда. На первый взгляд цифры выглядят лучше, но в реальности это связано не с улучшением дел, а с тем, что производство фактически остановлено.

Компания сама признала, что из-за нехватки средств не смогла запустить ни одной линии в текущем году. Таким образом, снижение убытков стало лишь следствием отсутствия расходов на производство, а не результатом эффективных мер.