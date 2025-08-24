Уникальный способ прокачать руки и сжечь тренировочное плато

Казалось бы, обычные сгибания рук с гантелями давно знакомы каждому, кто хоть раз занимался фитнесом. Но есть одно упражнение, которое способно встряхнуть привычный тренировочный процесс и дать рукам новый стимул к росту — подъём Зоттмана. Это движение объединяет сразу две техники и позволяет прокачать мышцы под другим углом.

В чём особенность упражнения?

Подъём Зоттмана начинается как стандартный подъём на бицепс: вы поднимаете гантели к плечам ладонями вперёд. Но в верхней точке происходит самое интересное — вы разворачиваете кисти так, чтобы ладони смотрели вниз, и медленно опускаете вес. Именно этот переход делает упражнение уникальным.

По словам физиотерапевта и тренера по силовой подготовке из Нью-Йорка Сэма Чана, такой подход позволяет задействовать сразу несколько мышечных групп: длинную и короткую головку бицепса, а также брахиалис и брахиорадиалис, которые находятся рядом. Дополнительно активно работает предплечье и укрепляется хват.

Чем отличается от "молотка"?

Многие путают подъём Зоттмана с молотковым сгибанием. Разница в том, что в "молотке" сохраняется нейтральный хват (ладони смотрят друг на друга) и больше нагружается брахиалис. А вот "зоттман" благодаря смене хвата делает основной акцент на бицепс, при этом всё равно подключая предплечья.

Как правильно выполнять

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, гантели в руках ладонями вперёд.

Поднимайте руки к плечам, не двигая локтями.

В верхней точке разверните ладони вниз.

Медленно опустите гантели, сохраняя контроль.

Оптимальный диапазон — 3-4 подхода по 10-12 повторений. Вес нужно подбирать так, чтобы к последним повторениям было ощутимое напряжение, но техника оставалась чистой.

Главные преимущества

Рост силы рук. При подъёме работают оба пучка бицепса, а при опускании — предплечья и мышцы вокруг локтя.

Стабильность плечевого пояса. Бицепсы помогают защищать плечи от травм, и их укрепление снижает риск повреждений. Американская академия ортопедических хирургов отмечает, что

вариативные сгибания рук улучшают здоровье суставов.

Разнообразие. Если вы упёрлись в плато, смена хвата и стиля движения может стать толчком к новым результатам.

Упрощения и усложнения

Для новичков: попробуйте опускать вес с нейтральным хватом или заменить гантели на резинку — так эксцентрическая часть упражнения станет легче.

Для продвинутых: делайте медленные опускания (4-5 секунд) или выполняйте движение с колен — это исключает "читинг" корпусом и усиливает нагрузку.

Интересный факт

Упражнение было названо в честь американского силача конца XIX века Джорджа Зоттмана. Он прославился именно благодаря своим выдающимся рукам и необычным тренировочным методикам. До сих пор его техника считается одной из самых эффективных для комплексной прокачки бицепсов и предплечий.