Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бодибилдер качает бицепс
Бодибилдер качает бицепс
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:30

Уникальный способ прокачать руки и сжечь тренировочное плато

Сэм Чан назвал преимущества упражнения Zottman curl для силы рук и стабильности плеч

Казалось бы, обычные сгибания рук с гантелями давно знакомы каждому, кто хоть раз занимался фитнесом. Но есть одно упражнение, которое способно встряхнуть привычный тренировочный процесс и дать рукам новый стимул к росту — подъём Зоттмана. Это движение объединяет сразу две техники и позволяет прокачать мышцы под другим углом.

В чём особенность упражнения?

Подъём Зоттмана начинается как стандартный подъём на бицепс: вы поднимаете гантели к плечам ладонями вперёд. Но в верхней точке происходит самое интересное — вы разворачиваете кисти так, чтобы ладони смотрели вниз, и медленно опускаете вес. Именно этот переход делает упражнение уникальным.

По словам физиотерапевта и тренера по силовой подготовке из Нью-Йорка Сэма Чана, такой подход позволяет задействовать сразу несколько мышечных групп: длинную и короткую головку бицепса, а также брахиалис и брахиорадиалис, которые находятся рядом. Дополнительно активно работает предплечье и укрепляется хват.

Чем отличается от "молотка"?

Многие путают подъём Зоттмана с молотковым сгибанием. Разница в том, что в "молотке" сохраняется нейтральный хват (ладони смотрят друг на друга) и больше нагружается брахиалис. А вот "зоттман" благодаря смене хвата делает основной акцент на бицепс, при этом всё равно подключая предплечья.

Как правильно выполнять

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, гантели в руках ладонями вперёд.
  • Поднимайте руки к плечам, не двигая локтями.
  • В верхней точке разверните ладони вниз.
  • Медленно опустите гантели, сохраняя контроль.

Оптимальный диапазон — 3-4 подхода по 10-12 повторений. Вес нужно подбирать так, чтобы к последним повторениям было ощутимое напряжение, но техника оставалась чистой.

Главные преимущества

  • Рост силы рук. При подъёме работают оба пучка бицепса, а при опускании — предплечья и мышцы вокруг локтя.
  • Стабильность плечевого пояса. Бицепсы помогают защищать плечи от травм, и их укрепление снижает риск повреждений. Американская академия ортопедических хирургов отмечает, что
  • вариативные сгибания рук улучшают здоровье суставов.
  • Разнообразие. Если вы упёрлись в плато, смена хвата и стиля движения может стать толчком к новым результатам.

Упрощения и усложнения

  • Для новичков: попробуйте опускать вес с нейтральным хватом или заменить гантели на резинку — так эксцентрическая часть упражнения станет легче.
  • Для продвинутых: делайте медленные опускания (4-5 секунд) или выполняйте движение с колен — это исключает "читинг" корпусом и усиливает нагрузку.

Интересный факт

Упражнение было названо в честь американского силача конца XIX века Джорджа Зоттмана. Он прославился именно благодаря своим выдающимся рукам и необычным тренировочным методикам. До сих пор его техника считается одной из самых эффективных для комплексной прокачки бицепсов и предплечий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Дэн Патридж объяснил правильную технику становой тяги для снижения риска травм сегодня в 17:10

Ошибка на тренировке, которая ломает спину вместо роста силы

Секрет уверенности и силы в спортзале скрыт в одном движении. Узнайте, как становая тяга меняет тело, осанку и даже повседневные привычки.

Читать полностью » Потеря мышечной массы начинается после 30 лет: тренер Йонг Маккарти о силовых тренировках сегодня в 16:50

Толще без лишнего веса: парадокс, о котором молчат фитнес-тренеры

После 40 лет похудение даётся сложнее, но силовые тренировки помогают ускорить метаболизм, сжигать жир и оставаться энергичным. Узнайте 7 упражнений!

Читать полностью » Николь Кидман рассказала о любимых упражнениях для ног и ягодиц, которые делает дома сегодня в 11:03

Тренировка от Николь Кидман: три простых движения для идеальных ног

Николь Кидман не ограничивается пилатесом и йогой — в её домашнем комплексе есть и серьёзные силовые упражнения на нижнюю часть тела. Рассказываем, какие именно и как повторить их дома, даже без тренажёров.

Читать полностью » Самошников: ежедневные тренировки — это радость, а не работа сегодня в 10:19

Двухчасовые тренировки каждый день? Для Самошникова это удовольствие

Новый защитник "Спартака" Илья Самошников рассказал, почему не считает футбол работой и с каким настроем выходит на поле. Эмоциональное заявление игрока — в свежем интервью клуба.

Читать полностью » Фитнес-эксперты назвали три причины использовать коврик под эллиптический тренажёр сегодня в 9:50

Маленький коврик спасает там, где не справляется тяжёлый тренажёр

Казалось бы, простой коврик под эллипсоид — мелочь. Но именно он способен уменьшить шум, защитить пол и сделать ваши тренировки безопаснее.

Читать полностью » Джоани Джонсон перечислила пять причин, мешающих выполнить шпагат сегодня в 9:30

ело против шпагата: упражнения, которые снимают главные ограничения

Почему шпагат даётся не каждому? 5 скрытых причин, которые мешают раскрыть гибкость тела, и простые упражнения, чтобы исправить ситуацию.

Читать полностью » Тренер Джеймс де Лейси объяснил пользу болгарского сплит-приседа для баланса и силы сегодня в 9:10

Игнорируете болгарский сплит-присед? Ваши суставы заплатят первыми

Болгарский сплит-присед — упражнение, способное заменить привычные приседания. Узнайте, как оно развивает силу, баланс и подвижность.

Читать полностью » Физиотерапевт Мелисса Гарсия перечислила эффективные растяжки для 50, 60 и 70 лет сегодня в 8:50

Простая растяжка, которая работает как массажист и тренер одновременно

Регулярная растяжка после 50 помогает сохранить подвижность и лёгкость движений. Какие упражнения подойдут для 50, 60 и 70 лет?

Читать полностью »

Новости
Туризм

10 лучших способов провести время в Риме
Спорт и фитнес

Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку
ЮФО

Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок
Наука и технологии

Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав
Авто и мото

Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года
Еда

Лук при жарке картофеля добавляют через треть времени готовки, а соль — в конце
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране
Красота и здоровье

Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru