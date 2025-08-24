Уникальный способ прокачать руки и сжечь тренировочное плато
Казалось бы, обычные сгибания рук с гантелями давно знакомы каждому, кто хоть раз занимался фитнесом. Но есть одно упражнение, которое способно встряхнуть привычный тренировочный процесс и дать рукам новый стимул к росту — подъём Зоттмана. Это движение объединяет сразу две техники и позволяет прокачать мышцы под другим углом.
В чём особенность упражнения?
Подъём Зоттмана начинается как стандартный подъём на бицепс: вы поднимаете гантели к плечам ладонями вперёд. Но в верхней точке происходит самое интересное — вы разворачиваете кисти так, чтобы ладони смотрели вниз, и медленно опускаете вес. Именно этот переход делает упражнение уникальным.
По словам физиотерапевта и тренера по силовой подготовке из Нью-Йорка Сэма Чана, такой подход позволяет задействовать сразу несколько мышечных групп: длинную и короткую головку бицепса, а также брахиалис и брахиорадиалис, которые находятся рядом. Дополнительно активно работает предплечье и укрепляется хват.
Чем отличается от "молотка"?
Многие путают подъём Зоттмана с молотковым сгибанием. Разница в том, что в "молотке" сохраняется нейтральный хват (ладони смотрят друг на друга) и больше нагружается брахиалис. А вот "зоттман" благодаря смене хвата делает основной акцент на бицепс, при этом всё равно подключая предплечья.
Как правильно выполнять
- Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, гантели в руках ладонями вперёд.
- Поднимайте руки к плечам, не двигая локтями.
- В верхней точке разверните ладони вниз.
- Медленно опустите гантели, сохраняя контроль.
Оптимальный диапазон — 3-4 подхода по 10-12 повторений. Вес нужно подбирать так, чтобы к последним повторениям было ощутимое напряжение, но техника оставалась чистой.
Главные преимущества
- Рост силы рук. При подъёме работают оба пучка бицепса, а при опускании — предплечья и мышцы вокруг локтя.
- Стабильность плечевого пояса. Бицепсы помогают защищать плечи от травм, и их укрепление снижает риск повреждений. Американская академия ортопедических хирургов отмечает, что
- вариативные сгибания рук улучшают здоровье суставов.
- Разнообразие. Если вы упёрлись в плато, смена хвата и стиля движения может стать толчком к новым результатам.
Упрощения и усложнения
- Для новичков: попробуйте опускать вес с нейтральным хватом или заменить гантели на резинку — так эксцентрическая часть упражнения станет легче.
- Для продвинутых: делайте медленные опускания (4-5 секунд) или выполняйте движение с колен — это исключает "читинг" корпусом и усиливает нагрузку.
Интересный факт
Упражнение было названо в честь американского силача конца XIX века Джорджа Зоттмана. Он прославился именно благодаря своим выдающимся рукам и необычным тренировочным методикам. До сих пор его техника считается одной из самых эффективных для комплексной прокачки бицепсов и предплечий.
