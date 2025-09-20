Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бабушка и внучка
© freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:57

Никаких стикеров с чертями: в России запускают мессенджер без греха и мата

"Зосима" станет первым мессенджером в РФ с запретом ненормативной лексики

В конце октября в России состоится необычная премьера: впервые покажут православный мессенджер "Зосима", разработанный фондом "Иннотех XXI". Презентация назначена на 30 октября, и, как отметили представители организации, до этого момента любая распространяемая информация о приложении не считается достоверной. Об этом пишет РИА Новости.

Особенности нового мессенджера

О проекте "Зосима" впервые заговорили ещё в ноябре 2024 года. По словам разработчиков, приложение будет напоминать популярные мессенджеры вроде WhatsApp (Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), но с важным отличием: в нём не будет ненормативной лексики и аморального контента.

Создатели подчёркивают, что это сделано для защиты пользователей, особенно подростков и детей, от негативного влияния онлайн-среды.

Как развивалась разработка

  • В 2024 году вышла альфа-версия, предназначенная для тестирования базового функционала.

  • Позже пользователи получили доступ к бета-версии, где проверялись дополнительные функции и безопасность.

  • Полноценный запуск мессенджера для широкой аудитории ожидается до конца 2025 года.

Сравнение с другими мессенджерами

Характеристика WhatsApp Telegram "Зосима"
Доступность Есть по всему миру Есть по всему миру Планируется в РФ
Контент Без ограничений (модерация минимальная) Широкая свобода контента Запрет ненормативной лексики и аморального контента
Целевая аудитория Массовая Массовая Верующие, семьи, дети
Статус Популярный Популярный В разработке

Советы шаг за шагом: как подготовиться к запуску

  1. Следить за новостями фонда "Иннотех XXI" — именно там будут появляться актуальные обновления.

  2. Зарегистрироваться на тестирование бета-версии, если есть интерес к раннему доступу.

  3. Ознакомиться с правилами пользования "Зосимой", чтобы понимать, какой контент допустим.

  4. Подготовить контакты для переноса — разработчики обещают систему импорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Попытаться распространять в "Зосиме" запрещённый контент.
    → Последствие: Блокировка аккаунта.
    → Альтернатива: Использовать мессенджер в рамках его правил.

  • Ошибка: Ожидать, что "Зосима" заменит все привычные мессенджеры.
    → Последствие: Разочарование в ограниченном функционале на старте.
    → Альтернатива: Использовать его как дополнительный сервис.

  • Ошибка: Игнорировать родительский контроль.
    → Последствие: Риск, что дети будут использовать другие небезопасные платформы.
    → Альтернатива: Установить "Зосиму" как основное средство общения для детей.

А что если…

Что если "Зосима" действительно станет массовым приложением? В таком случае Россия получит уникальный пример тематического мессенджера с акцентом на моральные ценности. Это может открыть дорогу аналогичным нишевым продуктам — например, для образования или медицины.

Плюсы и минусы "Зосимы"

Плюсы Минусы
Безопасная среда для детей Функционал может быть ограничен
Отсутствие ненормативной лексики Нет международной поддержки
Ставка на моральные ценности Возможна низкая популярность на старте
Российская разработка Конкуренция с Telegram и WhatsApp

FAQ

Когда выйдет "Зосима"?
Презентация назначена на 30 октября 2025 года, полноценный запуск — до конца года.

Будет ли у мессенджера веб-версия?
Пока точных данных нет, но разработчики намекали на мультиплатформенность.

Кто целевая аудитория приложения?
В первую очередь верующие семьи, родители с детьми, а также все, кто ценит безопасное онлайн-общение.

Мифы и правда

  • Миф: "Зосима" будет полностью аналогом WhatsApp.
    Правда: у него другой акцент — не на массовости, а на чистоте контента.

  • Миф: приложение навяжут всем пользователям.
    Правда: оно позиционируется как добровольная альтернатива.

  • Миф: в "Зосиме" не будет никаких функций, кроме чатов.
    Правда: в бета-версии уже тестировались звонки и медиаотправка.

3 интересных факта

  1. Название "Зосима" связано с именем православного святого.

  2. Это первый мессенджер в России, созданный с акцентом на религиозные и моральные ценности.

  3. Разработчики планируют интеграцию с образовательными и семейными сервисами.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: бурный рост Telegram и WhatsApp в России.

  • 2022-2023 годы: активные дискуссии о создании национальных и специализированных мессенджеров.

  • 2024 год: объявлено о разработке "Зосимы".

  • 2025 год: назначена первая публичная презентация приложения.

