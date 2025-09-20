Никаких стикеров с чертями: в России запускают мессенджер без греха и мата
В конце октября в России состоится необычная премьера: впервые покажут православный мессенджер "Зосима", разработанный фондом "Иннотех XXI". Презентация назначена на 30 октября, и, как отметили представители организации, до этого момента любая распространяемая информация о приложении не считается достоверной. Об этом пишет РИА Новости.
Особенности нового мессенджера
О проекте "Зосима" впервые заговорили ещё в ноябре 2024 года. По словам разработчиков, приложение будет напоминать популярные мессенджеры вроде WhatsApp (Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), но с важным отличием: в нём не будет ненормативной лексики и аморального контента.
Создатели подчёркивают, что это сделано для защиты пользователей, особенно подростков и детей, от негативного влияния онлайн-среды.
Как развивалась разработка
-
В 2024 году вышла альфа-версия, предназначенная для тестирования базового функционала.
-
Позже пользователи получили доступ к бета-версии, где проверялись дополнительные функции и безопасность.
-
Полноценный запуск мессенджера для широкой аудитории ожидается до конца 2025 года.
Сравнение с другими мессенджерами
|Характеристика
|Telegram
|"Зосима"
|Доступность
|Есть по всему миру
|Есть по всему миру
|Планируется в РФ
|Контент
|Без ограничений (модерация минимальная)
|Широкая свобода контента
|Запрет ненормативной лексики и аморального контента
|Целевая аудитория
|Массовая
|Массовая
|Верующие, семьи, дети
|Статус
|Популярный
|Популярный
|В разработке
Советы шаг за шагом: как подготовиться к запуску
-
Следить за новостями фонда "Иннотех XXI" — именно там будут появляться актуальные обновления.
-
Зарегистрироваться на тестирование бета-версии, если есть интерес к раннему доступу.
-
Ознакомиться с правилами пользования "Зосимой", чтобы понимать, какой контент допустим.
-
Подготовить контакты для переноса — разработчики обещают систему импорта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Попытаться распространять в "Зосиме" запрещённый контент.
→ Последствие: Блокировка аккаунта.
→ Альтернатива: Использовать мессенджер в рамках его правил.
-
Ошибка: Ожидать, что "Зосима" заменит все привычные мессенджеры.
→ Последствие: Разочарование в ограниченном функционале на старте.
→ Альтернатива: Использовать его как дополнительный сервис.
-
Ошибка: Игнорировать родительский контроль.
→ Последствие: Риск, что дети будут использовать другие небезопасные платформы.
→ Альтернатива: Установить "Зосиму" как основное средство общения для детей.
А что если…
Что если "Зосима" действительно станет массовым приложением? В таком случае Россия получит уникальный пример тематического мессенджера с акцентом на моральные ценности. Это может открыть дорогу аналогичным нишевым продуктам — например, для образования или медицины.
Плюсы и минусы "Зосимы"
|Плюсы
|Минусы
|Безопасная среда для детей
|Функционал может быть ограничен
|Отсутствие ненормативной лексики
|Нет международной поддержки
|Ставка на моральные ценности
|Возможна низкая популярность на старте
|Российская разработка
|Конкуренция с Telegram и WhatsApp
FAQ
Когда выйдет "Зосима"?
Презентация назначена на 30 октября 2025 года, полноценный запуск — до конца года.
Будет ли у мессенджера веб-версия?
Пока точных данных нет, но разработчики намекали на мультиплатформенность.
Кто целевая аудитория приложения?
В первую очередь верующие семьи, родители с детьми, а также все, кто ценит безопасное онлайн-общение.
Мифы и правда
-
Миф: "Зосима" будет полностью аналогом WhatsApp.
Правда: у него другой акцент — не на массовости, а на чистоте контента.
-
Миф: приложение навяжут всем пользователям.
Правда: оно позиционируется как добровольная альтернатива.
-
Миф: в "Зосиме" не будет никаких функций, кроме чатов.
Правда: в бета-версии уже тестировались звонки и медиаотправка.
3 интересных факта
-
Название "Зосима" связано с именем православного святого.
-
Это первый мессенджер в России, созданный с акцентом на религиозные и моральные ценности.
-
Разработчики планируют интеграцию с образовательными и семейными сервисами.
Исторический контекст
-
2010-е годы: бурный рост Telegram и WhatsApp в России.
-
2022-2023 годы: активные дискуссии о создании национальных и специализированных мессенджеров.
-
2024 год: объявлено о разработке "Зосимы".
-
2025 год: назначена первая публичная презентация приложения.
