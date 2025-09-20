Никаких стикеров с чертями: в России запускают мессенджер без греха и мата

В конце октября в России состоится необычная премьера: впервые покажут православный мессенджер "Зосима", разработанный фондом "Иннотех XXI". Презентация назначена на 30 октября, и, как отметили представители организации, до этого момента любая распространяемая информация о приложении не считается достоверной. Об этом пишет РИА Новости.

Особенности нового мессенджера

О проекте "Зосима" впервые заговорили ещё в ноябре 2024 года. По словам разработчиков, приложение будет напоминать популярные мессенджеры вроде WhatsApp (Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), но с важным отличием: в нём не будет ненормативной лексики и аморального контента.

Создатели подчёркивают, что это сделано для защиты пользователей, особенно подростков и детей, от негативного влияния онлайн-среды.

Как развивалась разработка

В 2024 году вышла альфа-версия , предназначенная для тестирования базового функционала.

Позже пользователи получили доступ к бета-версии , где проверялись дополнительные функции и безопасность.

Полноценный запуск мессенджера для широкой аудитории ожидается до конца 2025 года.

Сравнение с другими мессенджерами

Характеристика WhatsApp Telegram "Зосима" Доступность Есть по всему миру Есть по всему миру Планируется в РФ Контент Без ограничений (модерация минимальная) Широкая свобода контента Запрет ненормативной лексики и аморального контента Целевая аудитория Массовая Массовая Верующие, семьи, дети Статус Популярный Популярный В разработке

Советы шаг за шагом: как подготовиться к запуску

Следить за новостями фонда "Иннотех XXI" — именно там будут появляться актуальные обновления. Зарегистрироваться на тестирование бета-версии, если есть интерес к раннему доступу. Ознакомиться с правилами пользования "Зосимой", чтобы понимать, какой контент допустим. Подготовить контакты для переноса — разработчики обещают систему импорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Попытаться распространять в "Зосиме" запрещённый контент.

→ Последствие: Блокировка аккаунта.

→ Альтернатива: Использовать мессенджер в рамках его правил.

Ошибка: Ожидать, что "Зосима" заменит все привычные мессенджеры.

→ Последствие: Разочарование в ограниченном функционале на старте.

→ Альтернатива: Использовать его как дополнительный сервис.

Ошибка: Игнорировать родительский контроль.

→ Последствие: Риск, что дети будут использовать другие небезопасные платформы.

→ Альтернатива: Установить "Зосиму" как основное средство общения для детей.

А что если…

Что если "Зосима" действительно станет массовым приложением? В таком случае Россия получит уникальный пример тематического мессенджера с акцентом на моральные ценности. Это может открыть дорогу аналогичным нишевым продуктам — например, для образования или медицины.

Плюсы и минусы "Зосимы"

Плюсы Минусы Безопасная среда для детей Функционал может быть ограничен Отсутствие ненормативной лексики Нет международной поддержки Ставка на моральные ценности Возможна низкая популярность на старте Российская разработка Конкуренция с Telegram и WhatsApp

FAQ

Когда выйдет "Зосима"?

Презентация назначена на 30 октября 2025 года, полноценный запуск — до конца года.

Будет ли у мессенджера веб-версия?

Пока точных данных нет, но разработчики намекали на мультиплатформенность.

Кто целевая аудитория приложения?

В первую очередь верующие семьи, родители с детьми, а также все, кто ценит безопасное онлайн-общение.

Мифы и правда

Миф: "Зосима" будет полностью аналогом WhatsApp.

Правда: у него другой акцент — не на массовости, а на чистоте контента.

Миф: приложение навяжут всем пользователям.

Правда: оно позиционируется как добровольная альтернатива.

Миф: в "Зосиме" не будет никаких функций, кроме чатов.

Правда: в бета-версии уже тестировались звонки и медиаотправка.

3 интересных факта

Название "Зосима" связано с именем православного святого. Это первый мессенджер в России, созданный с акцентом на религиозные и моральные ценности. Разработчики планируют интеграцию с образовательными и семейными сервисами.

Исторический контекст