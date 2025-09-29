Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скорая помощь
Скорая помощь
© commons.wikimedia.org by Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:19

Зоопарк превратился в арену ужаса: изюбрь убил работника прямо перед посетителями

Нападение изюбра в зоопарке "Амодово" привело к гибели работника — СК РФ

В зоопарке "Амодово" под Читой произошла трагедия: изюбрь вырвался из вольера и напал на сотрудника. Попытка вернуть животное обратно закончилась смертью работника прямо на глазах у посетителей.

"28 сентября 2025 года около 18 часов поступило сообщение о гибели работника зоопитомника "Амодово" в результате нападения животного. По данному факту следственными проводится доследственная проверка по признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека)", — сообщили в СУ СК РФ по Забайкалью.

По словам очевидцев и директора зоопарка Вадима Костенникова, олень сломал ограждение и выбрался наружу. Когда сотрудник попытался вернуть его в вольер, изюбрь набросился, повалил на землю и нанёс смертельные удары копытами и рогами.

В момент происшествия рядом находились посетители, многие с детьми. Люди в панике покидали территорию. После нападения животное, представлявшее угрозу, было ликвидировано.

Следственные органы намерены допросить персонал и руководство зоопитомника, а также проверить документацию, касающуюся правил безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Госдума рассмотрит поправки об освобождении от утилизационного сбора при временном ввозе автомобилей — Кошелев сегодня в 7:19

Утилизационный сбор по-новому: когда платить, а когда можно сэкономить на импорте

Госдума готовит поправки, которые освободят от утилизационного сбора транспортные средства, ввозимые для переработки или временного хранения.

Читать полностью » Депутаты Владивостока утвердили корректировку бюджета на 2025 год с дефицитом в 637 млн рублей 27.09.2025 в 13:31

384 млн рублей на школы и свалки: что Владивосток сделает с этим бонусом

Узнайте, какие проекты планируется профинансировать в рамках корректировки бюджета Владивостока на 2025 год, и какие изменения ждут город в сфере инфраструктуры и социальной политики.

Читать полностью » Финал конкурса 27.09.2025 в 11:31

От Приморья до столицы: как подготовиться к конкурсу красоты и не потерять себя

Узнайте, как две конкурсантки из Дальнего Востока поборются за титул "Мисс Россия" и что важно для успеха на таком престижном конкурсе.

Читать полностью » Доступ детей мигрантов в школы Владивостока ограничен из-за тестирования и документов 27.09.2025 в 9:31

Школьный барьер для мигрантов: почему экзамен по русскому — это не приговор

Как нововведения в школьной системе Владивостока влияют на детей мигрантов? Узнайте, какие барьеры нужно преодолеть для зачисления в школу.

Читать полностью » СахГУ станет важным вузом для подготовки специалистов в энергетике и шельфовых технологиях 27.09.2025 в 7:31

Сахалин в центре внимания: как новый университет сделает вас экспертом в водородной энергетике

Сахалинский университет получил статус опорного для Газпрома, что откроет новые возможности для подготовки специалистов в сфере шельфовых разработок и водородной энергетики.

Читать полностью » Дефицит АИ-98 и АИ-101 в Приморье из-за задержек поставок — объяснил эксперт Фёдор Васильев 27.09.2025 в 5:31

Когда топливо исчезает быстрее, чем салат на диете: как не остаться без горючего

В Приморье продолжается топливный дефицит, с последствиями для всей Сибири и Дальнего Востока. Узнайте, как дефицит топлива влияет на рынок и что с этим делать.

Читать полностью » Лихорадка чикунгунья в Азии превысила десять тысяч случаев — сообщили врачи Уссурийской городской больницы 25.09.2025 в 11:58

Диагноз не подтвердился, тревога осталась: в Уссурийске напомнили о симптомах лихорадки чикунгунья

В Уссурийске мужчину проверили на лихорадку чикунгунья. Диагноз не подтвердился, но врачи напомнили о симптомах и рисках инфекции.

Читать полностью » Независимые АЗС Владивостока продолжают продавать АИ-98 и АИ-100 — сообщили сотрудники автозаправок региона 25.09.2025 в 9:58

Дефицит АИ-98 затянулся: где во Владивостоке ещё можно заправиться и сколько это стоит

Во Владивостоке уже месяц не удаётся найти АИ-98 и АИ-101 на большинстве АЗС. Почему возник кризис и какие есть альтернативы для автомобилистов?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Биологи: ящерицы сбрасывают и отращивают хвост как защитный механизм
Технологии

Dream Chaser проведёт демонстрационный полёт без стыковки с МКС в 2026 году
Красота и здоровье

Врач Алла Молчанова напомнила о гигиене как ключевой профилактике простуд
Культура и шоу-бизнес

The Neighbourhood тизерят новый альбом с песней "Love Bomb" в Лос-Анджелесе
Спорт и фитнес

Исследования: фитнес-браслеты завышают расход калорий на тренировках до 40%
Авто и мото

Господдержка автокредитов и льготного лизинга сократится с 2026 года более чем на четверть
Авто и мото

Эксперт "За рулем" объяснил, на что обратить внимание при покупке зимнего АКБ
Садоводство

Садоводы советуют использовать лёгкий дренированный грунт для пересадки фикуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet