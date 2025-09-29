Зоопарк превратился в арену ужаса: изюбрь убил работника прямо перед посетителями

В зоопарке "Амодово" под Читой произошла трагедия: изюбрь вырвался из вольера и напал на сотрудника. Попытка вернуть животное обратно закончилась смертью работника прямо на глазах у посетителей.

"28 сентября 2025 года около 18 часов поступило сообщение о гибели работника зоопитомника "Амодово" в результате нападения животного. По данному факту следственными проводится доследственная проверка по признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека)", — сообщили в СУ СК РФ по Забайкалью.

По словам очевидцев и директора зоопарка Вадима Костенникова, олень сломал ограждение и выбрался наружу. Когда сотрудник попытался вернуть его в вольер, изюбрь набросился, повалил на землю и нанёс смертельные удары копытами и рогами.

В момент происшествия рядом находились посетители, многие с детьми. Люди в панике покидали территорию. После нападения животное, представлявшее угрозу, было ликвидировано.

Следственные органы намерены допросить персонал и руководство зоопитомника, а также проверить документацию, касающуюся правил безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.