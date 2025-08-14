Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Леопоны — уникальные гибриды
Леопоны — уникальные гибриды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:12

К 95-летию зоопарк преобразился: теперь он ещё больше похож на кусочек настоящей природы

Екатеринбургский зоопарк завершает обновление к 95-летию: новые вольеры и бассейн для капибары

В Екатеринбургском зоопарке завершается масштабное обновление: ремонт, благоустройство и новые вольеры — всё к большому юбилею. В этом году зоопарк отмечает 95 лет со дня основания.

Новые вольеры и довольный Капибарин

В павильоне "Центральный" открылся комплекс летних вольеров. Его обитатели — бинтуронги, каракал, цепкохвостые дикобразы, гиены, носухи и другие животные — уже обжились на новом месте. А один из главных любимцев, капибара по имени Капибарин, получил собственный современный бассейн на свежем воздухе.

Для комфорта животных и удобства персонала в помещениях оборудовали тёплые полы, обновили сливные системы, расширили дверные проёмы. Интерьер теперь украшен полимербетонными декорациями, имитирующими природную среду.

"Зоопарк становится всё более современным и уютным, при этом сохраняя свою главную особенность — быть настоящим островком живой природы в городской среде", — отметили в пресс-службе учреждения.

Посетителям тоже будет приятно

Изменения коснулись и инфраструктуры для гостей. Металлические решётки заменили на прозрачные смотровые стёкла, что сделало наблюдение за животными более комфортным и безопасным. На балконе обновили напольное покрытие, теперь там уложено удобное и безопасное резиновое основание.

Новосёл из Новосибирска

К юбилею зоопарк получил особенный подарок — юного лесного кота Локи. Пушистый зверёк прибыл из Новосибирского зоопарка и пока ещё осваивается на новом месте. Он родился в мае 2024 года и только начинает привыкать к екатеринбургской публике. Со временем сотрудники надеются, что Локи станет более активным и будет охотно контактировать с посетителями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кобры не танцуют под музыку: научное объяснение их реакции на движения вчера в 16:20

Кобра не танцует — она защищается: жестокий обман туристов

Узнайте правду о кобрах и их реакции на музыку. Эти змеи не танцуют под дудочку, а реагируют на вибрации. Откройте для себя удивительные факты!

Читать полностью » Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров вчера в 15:22

Невидимая опасность: почему ваша кошка может болеть из-за своей породы

Знание породы кошки — не просто любопытство. Это ключ к её здоровью, характеру и даже воспитанию. Узнайте, как эта информация поможет вам и вашему питомцу!

Читать полностью » Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование вчера в 15:17

Одиночество собаки: что скрывается за её поведением, когда вы уходите

Ваша собака воет, грызёт подушки или лает, когда вы уходите? Это не просто баловство — так она борется со страхом одиночества. Узнайте, как помочь питомцу перестать нервничать.

Читать полностью » Агрессия у кошек — симптомы и способы коррекции вчера в 14:55

От поглаживаний до царапин: почему кошки меняют поведение за секунду

Ваша кошка внезапно кусается и царапается? Разбираем 7 причин агрессии — от боли до стресса. Как помочь питомцу и сохранить мир в доме?

Читать полностью » Породы собак, которые любят плавание: ньюфаундленд, лабрадор и другие вчера в 14:40

Секрет идеального пловца: какие собаки обожают воду больше людей

Не все собаки одинаково любят воду, но некоторые породы просто не могут без неё! Узнайте, какие псы готовы плавать часами и станут лучшими компаньонами у водоёма.

Читать полностью » Исследование: оптимальное количество домашних питомцев в квартире — не более 3-5 особей вчера в 13:27

Невидимая грань: когда забота о питомцах становится для них пыткой

Сколько питомцев — это уже перебор? Учёные предупреждают: слишком большое количество животных в доме вредит их здоровью. Как не превратить любовь к братьям меньшим в проблему?

Читать полностью » Ветеринары предупредили о рисках прогулок детей с собаками без присмотра вчера в 13:22

Невинная прогулка с собакой: когда ребёнок может стать заложником ситуации

Когда можно доверить ребёнку выгул собаки? Разбираемся, какие навыки нужны малышу и питомцу, чтобы прогулка была в радость, а не в тягость.

Читать полностью » Исследование: свободный доступ к корму увеличивает риск диабета у кошек вчера в 13:11

Свободный доступ к еде или строгий график: что выберет ваша кошка

Свободный доступ к еде или строгий график? Как правильно кормить кошку, чтобы не навредить её здоровью — разбираемся в нюансах кошачьего рациона.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи
УрФО

Челябинские инженеры создали уникальную амфибию для очистки водоемов
СЗФО

Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова
Туризм

Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета
Авто и мото

ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями
СКФО

Горный курорт "Мамисон" готовится к первому арт-фестивалю
Авто и мото

Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу
СФО

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru