К 95-летию зоопарк преобразился: теперь он ещё больше похож на кусочек настоящей природы

В Екатеринбургском зоопарке завершается масштабное обновление: ремонт, благоустройство и новые вольеры — всё к большому юбилею. В этом году зоопарк отмечает 95 лет со дня основания.

Новые вольеры и довольный Капибарин

В павильоне "Центральный" открылся комплекс летних вольеров. Его обитатели — бинтуронги, каракал, цепкохвостые дикобразы, гиены, носухи и другие животные — уже обжились на новом месте. А один из главных любимцев, капибара по имени Капибарин, получил собственный современный бассейн на свежем воздухе.

Для комфорта животных и удобства персонала в помещениях оборудовали тёплые полы, обновили сливные системы, расширили дверные проёмы. Интерьер теперь украшен полимербетонными декорациями, имитирующими природную среду.

"Зоопарк становится всё более современным и уютным, при этом сохраняя свою главную особенность — быть настоящим островком живой природы в городской среде", — отметили в пресс-службе учреждения.

Посетителям тоже будет приятно

Изменения коснулись и инфраструктуры для гостей. Металлические решётки заменили на прозрачные смотровые стёкла, что сделало наблюдение за животными более комфортным и безопасным. На балконе обновили напольное покрытие, теперь там уложено удобное и безопасное резиновое основание.

Новосёл из Новосибирска

К юбилею зоопарк получил особенный подарок — юного лесного кота Локи. Пушистый зверёк прибыл из Новосибирского зоопарка и пока ещё осваивается на новом месте. Он родился в мае 2024 года и только начинает привыкать к екатеринбургской публике. Со временем сотрудники надеются, что Локи станет более активным и будет охотно контактировать с посетителями.