Зоопарк или кладбище: как практика кормления хищников домашними животными сочетает этичность и реальность

Зоопарк в датском городе Ольборг (Северная Ютландия) предложил необычную инициативу: местным жителям приносить домашних животных, чтобы они стали кормом для хищников. Эта практика, как утверждают сотрудники учреждения, помогает поддерживать естественное поведение и здоровье животных, в частности, европейских рысей.

По словам директора зоопарка Хенрика Вестер Скова Йохансена, инициатива уже получила отклик. В 2025 году зоопарк принял 137 кроликов и несколько крупных животных, включая пожилых лошадей. Местные жители также обращаются к зоопарку, чтобы избавиться от больных или надоевших питомцев, решая этот вопрос гуманно.

Перед тем как животные становятся частью рациона хищников, их усыпляют квалифицированные специалисты, и процедура проходит без страданий. Эта практика соответствует этическим стандартам и правилам ухода за хищниками в неволе.

Использование домашних животных в качестве пищи для хищников — практика не новая, и многие зоопарки по всему миру разводят кормовых животных для этих целей. Однако вопрос остается спорным, особенно когда речь идет о домашних питомцах.