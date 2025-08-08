Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Амурский тигр (40220007525)
Амурский тигр (40220007525)
© commons.wikimedia.org by Anna Novikova from Budva, Montenegro is licensed under CC BY 2.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:07

Зоопарк или кладбище: как практика кормления хищников домашними животными сочетает этичность и реальность

Зоопарк в Дании предложил местным жителям приносить домашних животных для хищников

Зоопарк в датском городе Ольборг (Северная Ютландия) предложил необычную инициативу: местным жителям приносить домашних животных, чтобы они стали кормом для хищников. Эта практика, как утверждают сотрудники учреждения, помогает поддерживать естественное поведение и здоровье животных, в частности, европейских рысей.

По словам директора зоопарка Хенрика Вестер Скова Йохансена, инициатива уже получила отклик. В 2025 году зоопарк принял 137 кроликов и несколько крупных животных, включая пожилых лошадей. Местные жители также обращаются к зоопарку, чтобы избавиться от больных или надоевших питомцев, решая этот вопрос гуманно.

Перед тем как животные становятся частью рациона хищников, их усыпляют квалифицированные специалисты, и процедура проходит без страданий. Эта практика соответствует этическим стандартам и правилам ухода за хищниками в неволе.

Использование домашних животных в качестве пищи для хищников — практика не новая, и многие зоопарки по всему миру разводят кормовых животных для этих целей. Однако вопрос остается спорным, особенно когда речь идет о домашних питомцах.

