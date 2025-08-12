Новосибирцы несут дары зверям: в городе снова ожила забытая традиция

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило снова стартовала добрая традиция — учреждение принимает в дар свежие овощи и фрукты, выращенные на приусадебных участках. Об этом сотрудники зоопарка сообщили в своих социальных сетях.

Любимое лакомство — тыква

Как отмечают в зоопарке, животные особенно обожают свежую тыкву. Именно она становится настоящим угощением для многих обитателей зоосада. Неудивительно, что дачники начали приносить урожай заранее — ещё до официального объявления о старте акции.

"Особенно приветствуем тыкву, которая является любимым лакомством многих животных. Важно: прошлогодние запасы не подходят для питания животных", — подчеркнули в зоопарке.

Куда приносить овощи

Для сбора даров с грядок у главного входа со стороны улицы Стасова установлен специальный деревянный ящик. В него и следует складывать приношения — только свежие и качественные продукты, пригодные для питания животных.

Жители города не впервые участвуют в подобных инициативах: благодаря отзывчивости новосибирцев зоопарк ежегодно пополняет запасы натуральных угощений для своих подопечных.