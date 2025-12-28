Зоопарк превратился в зону охоты: волк сорвался с цепи и гуляет по дорожкам, пока людей срочно выводят

В Западном Токио посетителей одного из зоопарков пришлось срочно эвакуировать после того, как волк покинул вольер и оказался в зоне, доступной для людей. Об этом сообщает RT на русском: по данным японского агентства Kyodo, сотрудник учреждения заметил животное на общедоступной дорожке утром, вскоре после открытия парка, а позже было подтверждено, что зверь все еще находится на территории.

Волк на дорожке и экстренная эвакуация

По информации Kyodo, инцидент произошел после открытия зоопарка, когда посетители уже начали заходить на территорию. Один из работников увидел волка, который свободно передвигался по общедоступной дорожке, что создало потенциальную угрозу безопасности. После обнаружения животного посетителей оперативно вывели из парка, чтобы исключить риск контакта с хищником.

В публикации подчеркивается, что зверь не покинул пределы учреждения. Позже было подтверждено, что волк остается на территории, а сотрудники продолжают поиск и попытки его поймать. При этом данных о пострадавших нет, что позволяет говорить о том, что эвакуация была проведена своевременно.

"Зоопарк пытается поймать животное. О пострадавших не сообщается", — говорится в статье.

Вход приостановили, зоопарк ловит животное

На официальном сайте зоопарка появилась информация о временной приостановке входа на территорию. Эта мера введена в целях безопасности, пока животное не будет поймано и возвращено в вольер. Решение закрыть доступ в парк показывает, что руководство учреждения рассматривает ситуацию как потенциально опасную, даже если непосредственных инцидентов с людьми не произошло.

В материале отмечается, что зоопарк продолжает предпринимать меры по поимке волка. Как правило, подобные случаи требуют аккуратных действий: важно вернуть животное в вольер без стресса для него и без угрозы персоналу. Пока же учреждение работает в режиме ограничений, а посетителям остается ждать, когда ситуация будет полностью урегулирована.